EE: Excelerate Energy Inc Class A
24.22 USD 0.13 (0.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EE hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.10 bis zu einem Hoch von 24.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Excelerate Energy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.10 24.44
Jahresspanne
21.99 32.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.35
- Eröffnung
- 24.26
- Bid
- 24.22
- Ask
- 24.52
- Tief
- 24.10
- Hoch
- 24.44
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -0.82%
- 6-Monatsänderung
- -10.76%
- Jahresänderung
- 10.14%
