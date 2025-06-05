货币 / EE
EE: Excelerate Energy Inc Class A
23.76 USD 0.10 (0.42%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EE汇率已更改-0.42%。当日，交易品种以低点23.55和高点24.10进行交易。
关注Excelerate Energy Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
23.55 24.10
年范围
21.99 32.99
- 前一天收盘价
- 23.86
- 开盘价
- 23.93
- 卖价
- 23.76
- 买价
- 24.06
- 最低价
- 23.55
- 最高价
- 24.10
- 交易量
- 407
- 日变化
- -0.42%
- 月变化
- -2.70%
- 6个月变化
- -12.45%
- 年变化
- 8.05%
