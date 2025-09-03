Валюты / CPB
CPB: Campbell Soup Company
33.56 USD 0.69 (2.10%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPB за сегодня изменился на 2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.82, а максимальная — 33.72.
Следите за динамикой Campbell Soup Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CPB
Дневной диапазон
32.82 33.72
Годовой диапазон
29.39 49.11
- Предыдущее закрытие
- 32.87
- Open
- 32.96
- Bid
- 33.56
- Ask
- 33.86
- Low
- 32.82
- High
- 33.72
- Объем
- 9.830 K
- Дневное изменение
- 2.10%
- Месячное изменение
- 4.78%
- 6-месячное изменение
- -16.20%
- Годовое изменение
- -31.40%
