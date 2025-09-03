통화 / CPB
CPB: Campbell Soup Company
33.43 USD 0.14 (0.42%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPB 환율이 오늘 -0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.36이고 고가는 33.79이었습니다.
Campbell Soup Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPB News
- 캠벨, 주당 0.39달러 분기별 배당금 발표
- Campbell’s declares quarterly dividend of $0.39 per share
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as chief accounting officer, details compensation
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as new controller, chief accounting officer
- These Analysts Boost Their Forecasts On Campbell's Following Better-Than-Expected Q4 Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB)
- Campbell Soup stock price target raised to $37 by CFRA on cost savings
- The Campbell's Company (CPB) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Campbell Soup price target raised to $31 from $29 at TD Cowen
- Campbell Soup stock price target raised to $39 by Bernstein SocGen
- Campbell Soup stock holds Neutral rating as tariff mitigation improves
- Company News for Sep 4, 2025
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- The Campbell's Company 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPB)
- Campbell (CPB) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- What's Going On With Campbell's Stock Wednesday? - The Campbell's (NASDAQ:CPB)
- Campbell's Posts 1% Revenue Gain in Q4
- Campbell’s tops earnings forecast as cost-conscious consumers continue to cook at home
일일 변동 비율
33.36 33.79
년간 변동
29.39 49.11
- 이전 종가
- 33.57
- 시가
- 33.70
- Bid
- 33.43
- Ask
- 33.73
- 저가
- 33.36
- 고가
- 33.79
- 볼륨
- 10.733 K
- 일일 변동
- -0.42%
- 월 변동
- 4.37%
- 6개월 변동
- -16.53%
- 년간 변동율
- -31.66%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K