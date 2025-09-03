通貨 / CPB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CPB: Campbell Soup Company
33.57 USD 0.64 (1.94%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPBの今日の為替レートは、1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり32.74の安値と33.82の高値で取引されました。
Campbell Soup Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPB News
- キャンベルが四半期配当を1株あたり0.39ドルと発表
- Campbell’s declares quarterly dividend of $0.39 per share
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as chief accounting officer, details compensation
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as new controller, chief accounting officer
- These Analysts Boost Their Forecasts On Campbell's Following Better-Than-Expected Q4 Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB)
- Campbell Soup stock price target raised to $37 by CFRA on cost savings
- The Campbell's Company (CPB) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Campbell Soup price target raised to $31 from $29 at TD Cowen
- Campbell Soup stock price target raised to $39 by Bernstein SocGen
- Campbell Soup stock holds Neutral rating as tariff mitigation improves
- Company News for Sep 4, 2025
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- The Campbell's Company 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPB)
- Campbell (CPB) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- What's Going On With Campbell's Stock Wednesday? - The Campbell's (NASDAQ:CPB)
- Campbell's Posts 1% Revenue Gain in Q4
- Campbell’s tops earnings forecast as cost-conscious consumers continue to cook at home
1日のレンジ
32.74 33.82
1年のレンジ
29.39 49.11
- 以前の終値
- 32.93
- 始値
- 32.81
- 買値
- 33.57
- 買値
- 33.87
- 安値
- 32.74
- 高値
- 33.82
- 出来高
- 9.106 K
- 1日の変化
- 1.94%
- 1ヶ月の変化
- 4.81%
- 6ヶ月の変化
- -16.18%
- 1年の変化
- -31.38%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B