CPB: Campbell Soup Company
32.93 USD 0.63 (1.88%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CPB de hoy ha cambiado un -1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.86, mientras que el máximo ha alcanzado 34.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Campbell Soup Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CPB News
- Campbell’s declara dividendo trimestral de $0.39 por acción
- Campbell’s declara dividendo trimestral de 0,39 dólares por acción
- Campbell’s declares quarterly dividend of $0.39 per share
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as chief accounting officer, details compensation
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as new controller, chief accounting officer
- These Analysts Boost Their Forecasts On Campbell's Following Better-Than-Expected Q4 Earnings - The Campbell's (NASDAQ:CPB)
- Campbell Soup stock price target raised to $37 by CFRA on cost savings
- The Campbell's Company (CPB) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Campbell Soup price target raised to $31 from $29 at TD Cowen
- Campbell Soup stock price target raised to $39 by Bernstein SocGen
- Campbell Soup stock holds Neutral rating as tariff mitigation improves
- Company News for Sep 4, 2025
- Nasdaq Surges 1% As Alphabet, Apple Gain: Investor Sentiment Edges Lower, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), Broadcom (NASDAQ:AVGO)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.06%
- Kraft Heinz’s stock looks like it has bottomed out, one analyst says
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- Campbell's Q4 Earnings Beat Estimates, Organic Sales Drop 3% Y/Y
- Crude Oil Falls Over 2%; Campbell's Earnings Top Estimates - Bruker (NASDAQ:BRKR), BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- The Campbell's Company 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CPB)
- Campbell (CPB) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Factbox-Food companies to phase out artificial colors amid ’Make America Healthy Again’ campaign
- What's Going On With Campbell's Stock Wednesday? - The Campbell's (NASDAQ:CPB)
- Campbell's Posts 1% Revenue Gain in Q4
Rango diario
32.86 34.00
Rango anual
29.39 49.11
- Cierres anteriores
- 33.56
- Open
- 33.61
- Bid
- 32.93
- Ask
- 33.23
- Low
- 32.86
- High
- 34.00
- Volumen
- 10.530 K
- Cambio diario
- -1.88%
- Cambio mensual
- 2.81%
- Cambio a 6 meses
- -17.78%
- Cambio anual
- -32.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B