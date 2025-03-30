Валюты / CGNT
CGNT: Cognyte Software Ltd
8.34 USD 0.12 (1.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGNT за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.27, а максимальная — 8.45.
Следите за динамикой Cognyte Software Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CGNT
- Cognyte Revenue Jumps 16% in Q2
- Cognyte Software Ltd. (CGNT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Cognyte Software Ltd. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGNT)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cognyte Software earnings missed, revenue topped estimates
- Cognyte Software beats revenue estimates, raises full-year outlook
- Cognyte at Oppenheimer Conference: Security Solutions in Focus
- Cognyte secures $10 million follow-on order from APAC military client
- Cognyte secures $10 million contract with EMEA military organization
- Cognyte announces new $20 million share buyback program
- Cognyte Software: Hard To Stand Out In Terms Of Value In Software (NASDAQ:CGNT)
- Cognyte Software Ltd. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGNT)
- Cognyte Reports First Quarter Fiscal 2026 Financial Results
- Cognyte Software earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- GitLab Eyes Catch-Up Rally; Cognyte Builds Confidence With $40 Million In Contracts - GitLab (NASDAQ:GTLB), Cognyte Software (NASDAQ:CGNT)
- CGNT Stock Soars to 52-Week High, Reaching $11.19 Amid Growth
- Cognyte to Announce First Quarter FYE26 Financial Results on June 11, 2025
- Cognyte at TD Cowen Conference: Strategic Growth Plans
- Cognyte expands US presence with GroupSense acquisition
- Cognyte secures $10M annual deal with EMEA security agency
- Cognyte to Participate in 53rd Annual TD Cowen Technology, Media and Telecom Conference
- Cognyte Software Ltd. (CGNT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Cognyte’s Quiet AI Turnaround (NASDAQ:CGNT)
Дневной диапазон
8.27 8.45
Годовой диапазон
6.38 11.65
- Предыдущее закрытие
- 8.46
- Open
- 8.45
- Bid
- 8.34
- Ask
- 8.64
- Low
- 8.27
- High
- 8.45
- Объем
- 417
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -6.92%
- 6-месячное изменение
- 6.79%
- Годовое изменение
- 23.74%
