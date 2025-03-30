КотировкиРазделы
CGNT
CGNT: Cognyte Software Ltd

8.34 USD 0.12 (1.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGNT за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.27, а максимальная — 8.45.

Следите за динамикой Cognyte Software Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.27 8.45
Годовой диапазон
6.38 11.65
Предыдущее закрытие
8.46
Open
8.45
Bid
8.34
Ask
8.64
Low
8.27
High
8.45
Объем
417
Дневное изменение
-1.42%
Месячное изменение
-6.92%
6-месячное изменение
6.79%
Годовое изменение
23.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.