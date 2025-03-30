Dövizler / CGNT
CGNT: Cognyte Software Ltd
8.39 USD 0.14 (1.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CGNT fiyatı bugün -1.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.37 ve Yüksek fiyatı olarak 8.61 aralığında işlem gördü.
Cognyte Software Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CGNT haberleri
- Cognyte Revenue Jumps 16% in Q2
- Cognyte Software Ltd. (CGNT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Cognyte Software Ltd. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGNT)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cognyte Software earnings missed, revenue topped estimates
- Cognyte Software beats revenue estimates, raises full-year outlook
- Cognyte at Oppenheimer Conference: Security Solutions in Focus
- Cognyte secures $10 million follow-on order from APAC military client
- Cognyte secures $10 million contract with EMEA military organization
- Cognyte announces new $20 million share buyback program
- Cognyte Software: Hard To Stand Out In Terms Of Value In Software (NASDAQ:CGNT)
- Cognyte Software Ltd. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGNT)
- Cognyte Reports First Quarter Fiscal 2026 Financial Results
- Cognyte Software earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- GitLab Eyes Catch-Up Rally; Cognyte Builds Confidence With $40 Million In Contracts - GitLab (NASDAQ:GTLB), Cognyte Software (NASDAQ:CGNT)
- CGNT Stock Soars to 52-Week High, Reaching $11.19 Amid Growth
- Cognyte to Announce First Quarter FYE26 Financial Results on June 11, 2025
- Cognyte at TD Cowen Conference: Strategic Growth Plans
- Cognyte expands US presence with GroupSense acquisition
- Cognyte secures $10M annual deal with EMEA security agency
- Cognyte to Participate in 53rd Annual TD Cowen Technology, Media and Telecom Conference
- Cognyte Software Ltd. (CGNT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Cognyte Software Posts Upbeat Results, Joins AngioDynamics, Allegiant Travel And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Allegiant Travel (NASDAQ:ALGT)
- Cognyte’s Quiet AI Turnaround (NASDAQ:CGNT)
Günlük aralık
8.37 8.61
Yıllık aralık
6.38 11.65
- Önceki kapanış
- 8.53
- Açılış
- 8.58
- Satış
- 8.39
- Alış
- 8.69
- Düşük
- 8.37
- Yüksek
- 8.61
- Hacim
- 458
- Günlük değişim
- -1.64%
- Aylık değişim
- -6.36%
- 6 aylık değişim
- 7.43%
- Yıllık değişim
- 24.48%
