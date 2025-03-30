货币 / CGNT
CGNT: Cognyte Software Ltd
8.33 USD 0.01 (0.12%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGNT汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点8.33和高点8.41进行交易。
关注Cognyte Software Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.33 8.41
年范围
6.38 11.65
- 前一天收盘价
- 8.34
- 开盘价
- 8.36
- 卖价
- 8.33
- 买价
- 8.63
- 最低价
- 8.33
- 最高价
- 8.41
- 交易量
- 225
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -7.03%
- 6个月变化
- 6.66%
- 年变化
- 23.59%
