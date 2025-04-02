Währungen / CGNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CGNT: Cognyte Software Ltd
8.53 USD 0.20 (2.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGNT hat sich für heute um 2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.31 bis zu einem Hoch von 8.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cognyte Software Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGNT News
- Cognyte Revenue Jumps 16% in Q2
- Cognyte Software Ltd. (CGNT) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Cognyte Software Ltd. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGNT)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Cognyte übertrifft Umsatzerwartungen und hebt Jahresprognose an
- Cognyte Software: EPS verfehlt Schätzungen - Umsatz besser als erwartet
- Cognyte Software earnings missed, revenue topped estimates
- Cognyte Software beats revenue estimates, raises full-year outlook
- Cognyte at Oppenheimer Conference: Security Solutions in Focus
- Cognyte secures $10 million follow-on order from APAC military client
- Cognyte secures $10 million contract with EMEA military organization
- Cognyte announces new $20 million share buyback program
- Cognyte Software: Hard To Stand Out In Terms Of Value In Software (NASDAQ:CGNT)
- Cognyte Software Ltd. 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CGNT)
- Cognyte Reports First Quarter Fiscal 2026 Financial Results
- Cognyte Software earnings beat by $0.17, revenue topped estimates
- GitLab Eyes Catch-Up Rally; Cognyte Builds Confidence With $40 Million In Contracts - GitLab (NASDAQ:GTLB), Cognyte Software (NASDAQ:CGNT)
- CGNT Stock Soars to 52-Week High, Reaching $11.19 Amid Growth
- Cognyte to Announce First Quarter FYE26 Financial Results on June 11, 2025
- Cognyte at TD Cowen Conference: Strategic Growth Plans
- Cognyte expands US presence with GroupSense acquisition
- Cognyte secures $10M annual deal with EMEA security agency
- Cognyte to Participate in 53rd Annual TD Cowen Technology, Media and Telecom Conference
- Cognyte Software Ltd. (CGNT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
8.31 8.53
Jahresspanne
6.38 11.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.33
- Eröffnung
- 8.34
- Bid
- 8.53
- Ask
- 8.83
- Tief
- 8.31
- Hoch
- 8.53
- Volumen
- 557
- Tagesänderung
- 2.40%
- Monatsänderung
- -4.80%
- 6-Monatsänderung
- 9.22%
- Jahresänderung
- 26.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K