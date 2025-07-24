Валюты / BRX
BRX: Brixmor Property Group Inc
27.89 USD 0.19 (0.68%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BRX за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.77, а максимальная — 28.08.
Следите за динамикой Brixmor Property Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.77 28.08
Годовой диапазон
22.28 30.67
- Предыдущее закрытие
- 28.08
- Open
- 27.97
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.77
- High
- 28.08
- Объем
- 2.105 K
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 4.73%
- Годовое изменение
- 0.11%
