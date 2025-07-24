통화 / BRX
BRX: Brixmor Property Group Inc
27.63 USD 0.23 (0.83%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BRX 환율이 오늘 -0.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.51이고 고가는 27.89이었습니다.
Brixmor Property Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BRX News
- Brixmor Property Group Inc. (BRX) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- Brixmor Property (BRX) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Slacking Into A Rate Cut
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Brixmor prices $400 million in senior notes at 4.85% due 2033
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- 5 Reasons to Add Regency Centers Stock to Your Portfolio Now
- Brixmor Property (BRX) Could Be a Great Choice
- Brixmor (BRX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Brixmor Property Q2 2025 slides: portfolio transformation drives record metrics
- Zacks Industry Outlook Highlights Brixmor Property, Phillips Edison and Urban Edge Properties
- Top 3 Retail REITs to Watch as Industry Sentiment Strengthens
- Brixmor: Limited Supply And Acquisitions Driving FFO Growth (NYSE:BRX)
- Behind The (Revised) Curve
- Brixmor Stock: Strong Performance Supports Ongoing Growth (NYSE:BRX)
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Stifel lowers Brixmor Property stock price target to $29 from $29.50
- Brixmor Property (BRX) Could Be a Great Choice
- Earnings call transcript: Brixmor Property Q2 2025 beats EPS forecast
- Brixmor Property (BRX) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- Brixmor Property earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- What's in the Cards for Kimco Realty Stock in Q2 Earnings?
일일 변동 비율
27.51 27.89
년간 변동
22.28 30.67
- 이전 종가
- 27.86
- 시가
- 27.89
- Bid
- 27.63
- Ask
- 27.93
- 저가
- 27.51
- 고가
- 27.89
- 볼륨
- 2.118 K
- 일일 변동
- -0.83%
- 월 변동
- -0.14%
- 6개월 변동
- 3.76%
- 년간 변동율
- -0.83%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K