BRX: Brixmor Property Group Inc
27.86 USD 0.04 (0.14%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BRX hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.77 bis zu einem Hoch von 28.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brixmor Property Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.77 28.05
Jahresspanne
22.28 30.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.82
- Eröffnung
- 27.93
- Bid
- 27.86
- Ask
- 28.16
- Tief
- 27.77
- Hoch
- 28.05
- Volumen
- 1.600 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 0.69%
- 6-Monatsänderung
- 4.62%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K