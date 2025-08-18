Валюты / BLNK
BLNK: Blink Charging Co
1.35 USD 0.01 (0.74%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLNK за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.28, а максимальная — 1.37.
Следите за динамикой Blink Charging Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.28 1.37
Годовой диапазон
0.63 2.32
- Предыдущее закрытие
- 1.36
- Open
- 1.36
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.28
- High
- 1.37
- Объем
- 1.783 K
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- 21.62%
- 6-месячное изменение
- 46.74%
- Годовое изменение
- -24.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.