BLNK: Blink Charging Co

1.52 USD 0.10 (7.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BLNK ha avuto una variazione del 7.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.41 e ad un massimo di 1.61.

Segui le dinamiche di Blink Charging Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.41 1.61
Intervallo Annuale
0.63 2.32
Chiusura Precedente
1.42
Apertura
1.44
Bid
1.52
Ask
1.82
Minimo
1.41
Massimo
1.61
Volume
4.701 K
Variazione giornaliera
7.04%
Variazione Mensile
36.94%
Variazione Semestrale
65.22%
Variazione Annuale
-14.61%
21 settembre, domenica