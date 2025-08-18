통화 / BLNK
BLNK: Blink Charging Co
1.52 USD 0.10 (7.04%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BLNK 환율이 오늘 7.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.41이고 고가는 1.61이었습니다.
Blink Charging Co 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1.41 1.61
년간 변동
0.63 2.32
- 이전 종가
- 1.42
- 시가
- 1.44
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- 저가
- 1.41
- 고가
- 1.61
- 볼륨
- 4.701 K
- 일일 변동
- 7.04%
- 월 변동
- 36.94%
- 6개월 변동
- 65.22%
- 년간 변동율
- -14.61%
20 9월, 토요일