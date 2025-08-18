货币 / BLNK
BLNK: Blink Charging Co
1.37 USD 0.02 (1.48%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BLNK汇率已更改1.48%。当日，交易品种以低点1.33和高点1.44进行交易。
关注Blink Charging Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.33 1.44
年范围
0.63 2.32
- 前一天收盘价
- 1.35
- 开盘价
- 1.35
- 卖价
- 1.37
- 买价
- 1.67
- 最低价
- 1.33
- 最高价
- 1.44
- 交易量
- 2.803 K
- 日变化
- 1.48%
- 月变化
- 23.42%
- 6个月变化
- 48.91%
- 年变化
- -23.03%
