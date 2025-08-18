Währungen / BLNK
BLNK: Blink Charging Co
1.60 USD 0.18 (12.68%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLNK hat sich für heute um 12.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.41 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blink Charging Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.41 1.60
Jahresspanne
0.63 2.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.42
- Eröffnung
- 1.44
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Tief
- 1.41
- Hoch
- 1.60
- Volumen
- 2.165 K
- Tagesänderung
- 12.68%
- Monatsänderung
- 44.14%
- 6-Monatsänderung
- 73.91%
- Jahresänderung
- -10.11%
