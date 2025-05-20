Валюты / BKD
BKD: Brookdale Senior Living Inc
7.34 USD 0.14 (1.87%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BKD за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.34, а максимальная — 7.48.
Следите за динамикой Brookdale Senior Living Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BKD
- Brookdale Senior Living: Economic Engine Still In Early Repair (NYSE:BKD)
- Brookdale Senior Living stock hits 52-week high at 8.02 USD
- Brookdale reports August occupancy growth of 290 basis points
- Brookdale Senior Living announces departure of executive vice president
- Zacks.com featured highlights American Axle & Manufacturing, Brookdale Senior Living, Adient, Asbury Automotive and AutoNation
- Volatile Markets? Keep An Eye On These 5 Broker-Friendly Stocks
- Earnings call transcript: Brookdale Senior Living Q2 2025 misses EPS, stock falls
- Brookdale Senior Living (BKD) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Brookdale Q2 2025 slides: EBITDA jumps 20%, guidance raised amid occupancy gains
- Brookdale Senior Living earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Ensign Group (ENSG) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Brookdale Senior Living announces board changes and annual meeting results
- Brookdale shareholders elect all eight company directors
- Brookdale reports June occupancy increase of 230 basis points
- Glass Lewis backs Ortelius nominees for Brookdale board
- Egan-Jones backs Ortelius nominees for Brookdale board amid turnaround push
- Brookdale Senior Living (BKD): High Leverage Must Be Tackled
- ISS backs majority of Brookdale board, questions activist’s plan
- Ortelius Reaffirms Strategy to Unlock Sustainable Long-Term Value for Brookdale Senior Living Inc. Stockholders
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Brookdale Files Investor Presentation Highlighting Board’s Effective Oversight of Clear, Compelling Strategy to Deliver Long-Term Shareholder Value
- Brookdale Senior Living sees occupancy growth in May
- Brookdale Senior Living backs its board against Ortelius’ challenge
- Brookdale at RBC Capital Markets: Strategic Focus Amid Growth
Дневной диапазон
7.34 7.48
Годовой диапазон
4.45 8.28
- Предыдущее закрытие
- 7.48
- Open
- 7.45
- Bid
- 7.34
- Ask
- 7.64
- Low
- 7.34
- High
- 7.48
- Объем
- 2.973 K
- Дневное изменение
- -1.87%
- Месячное изменение
- -3.42%
- 6-месячное изменение
- 17.44%
- Годовое изменение
- 7.78%
