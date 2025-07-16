Валюты / BFIN
BFIN: BankFinancial Corporation
12.09 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFIN за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.88, а максимальная — 12.11.
Следите за динамикой BankFinancial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.88 12.11
Годовой диапазон
10.92 13.97
- Предыдущее закрытие
- 12.11
- Open
- 12.11
- Bid
- 12.09
- Ask
- 12.39
- Low
- 11.88
- High
- 12.11
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- -4.65%
- Годовое изменение
- 1.43%
