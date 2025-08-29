Валюты / BCS
BCS: Barclays PLC
20.63 USD 0.40 (1.90%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCS за сегодня изменился на -1.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.54, а максимальная — 20.81.
Следите за динамикой Barclays PLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BCS
Дневной диапазон
20.54 20.81
Годовой диапазон
11.47 21.13
- Предыдущее закрытие
- 21.03
- Open
- 20.78
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Low
- 20.54
- High
- 20.81
- Объем
- 5.549 K
- Дневное изменение
- -1.90%
- Месячное изменение
- 6.50%
- 6-месячное изменение
- 33.18%
- Годовое изменение
- 70.07%
