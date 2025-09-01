Währungen / BCS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BCS: Barclays PLC
21.02 USD 0.24 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCS hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.71 bis zu einem Hoch von 21.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barclays PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCS News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Aktie der Citizens Financial Group erreicht 52-Wochen-Hoch bei 52,86 USD
- S&P 500 Could Hit 7,600 By 2026, Wells Fargo Says In Aggressive Upgrade
- Barclays PLC (BCS) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- Citizens Financial Group investiert 20 Millionen US-Dollar in die Qualifizierung von Arbeitskräften
- BlackRock Income and Growth Investment Trust beruft neuen Direktor
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Why Barclays (BCS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Fifth Third to Incur $170-$200M Charge in Q3 on Loan Fraud Exposure
- Why Alibaba Stock Pumped Higher Today
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- BAC & Merrill Expand Private Markets Access: A Push for UHNW Clients?
- Rising yields, weak energy prices drive Barclays to downgrade European utilities
- Zacks Industry Outlook Highlights HSBC, UBS Group and Barclays PLC
- PTA: Long Duration Could Weigh On Real Returns (NYSE:PTA)
- BAC, JPM, MS, C, BCS & 5 Other Big Banks Win U.S. Antitrust Lawsuit
- 3 Stocks to Consider From the Thriving Foreign Banks Industry
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Ten big banks defeat antitrust lawsuit in US over bond trades
- Deckers Outdoor (DECK) Is an ‘Underappreciated Growth Stock,’ Says UBS - TipRanks.com
Tagesspanne
20.71 21.06
Jahresspanne
11.47 21.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.78
- Eröffnung
- 20.76
- Bid
- 21.02
- Ask
- 21.32
- Tief
- 20.71
- Hoch
- 21.06
- Volumen
- 7.788 K
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- 8.52%
- 6-Monatsänderung
- 35.70%
- Jahresänderung
- 73.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K