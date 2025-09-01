KurseKategorien
BCS: Barclays PLC

21.02 USD 0.24 (1.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BCS hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.71 bis zu einem Hoch von 21.06 gehandelt.

Verfolgen Sie die Barclays PLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
20.71 21.06
Jahresspanne
11.47 21.13
Vorheriger Schlusskurs
20.78
Eröffnung
20.76
Bid
21.02
Ask
21.32
Tief
20.71
Hoch
21.06
Volumen
7.788 K
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
8.52%
6-Monatsänderung
35.70%
Jahresänderung
73.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K