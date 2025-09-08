Divisas / BCS
BCS: Barclays PLC
20.78 USD 0.15 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCS de hoy ha cambiado un 0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.59, mientras que el máximo ha alcanzado 20.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Barclays PLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BCS News
- Citizens Bank reduce la tasa de interés preferencial al 7,25 por ciento
- Las acciones de Citizens Financial Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 52,86 dólares
- S&P 500 Could Hit 7,600 By 2026, Wells Fargo Says In Aggressive Upgrade
- La Provincia de Saskatchewan completa una emisión de bonos de 1.000 millones de euros sin estabilización
- State Street nombra al ex CEO de Scotiabank Brian Porter a su junta directiva
- Barclays PLC (BCS) Presents at Bank of America 30th Annual Financials CEO Conference 2025 Transcript
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Barclays Touches 52-Week High: How to Approach the Stock Now?
- Citizens invertirá 20 millones de dólares en desarrollo de la fuerza laboral
- BlackRock Income and Growth Investment Trust nombra nuevo director
- El "dot plot" de la Fed proyectaría tres recortes de tipos para finales de 2025, según Barclays
- Trustpilot reporta sólido primer semestre y lanza recompra de £30m
- KKR adquirirá la cartera de crédito al consumo de NewDay de Cinven y CVC
- Jefferies lowers Carrier Global stock price target to $90 on weak HVAC outlook
- Why Barclays (BCS) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Fifth Third to Incur $170-$200M Charge in Q3 on Loan Fraud Exposure
- Why Alibaba Stock Pumped Higher Today
- UK shoppers spent more as temperatures rose in August, BRC survey shows
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Rango diario
20.59 20.94
Rango anual
11.47 21.13
- Cierres anteriores
- 20.63
- Open
- 20.75
- Bid
- 20.78
- Ask
- 21.08
- Low
- 20.59
- High
- 20.94
- Volumen
- 6.605 K
- Cambio diario
- 0.73%
- Cambio mensual
- 7.28%
- Cambio a 6 meses
- 34.15%
- Cambio anual
- 71.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B