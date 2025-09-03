QuotazioniSezioni
BCS: Barclays PLC

20.73 USD 0.29 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCS ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.71 e ad un massimo di 20.94.

Segui le dinamiche di Barclays PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.71 20.94
Intervallo Annuale
11.47 21.13
Chiusura Precedente
21.02
Apertura
20.85
Bid
20.73
Ask
21.03
Minimo
20.71
Massimo
20.94
Volume
5.302 K
Variazione giornaliera
-1.38%
Variazione Mensile
7.02%
Variazione Semestrale
33.83%
Variazione Annuale
70.90%
