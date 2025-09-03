Valute / BCS
BCS: Barclays PLC
20.73 USD 0.29 (1.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCS ha avuto una variazione del -1.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.71 e ad un massimo di 20.94.
Segui le dinamiche di Barclays PLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BCS News
Intervallo Giornaliero
20.71 20.94
Intervallo Annuale
11.47 21.13
- Chiusura Precedente
- 21.02
- Apertura
- 20.85
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Minimo
- 20.71
- Massimo
- 20.94
- Volume
- 5.302 K
- Variazione giornaliera
- -1.38%
- Variazione Mensile
- 7.02%
- Variazione Semestrale
- 33.83%
- Variazione Annuale
- 70.90%
20 settembre, sabato