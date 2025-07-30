КотировкиРазделы
ASPN: Aspen Aerogels Inc

6.69 USD 0.03 (0.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASPN за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.67, а максимальная — 6.90.

Следите за динамикой Aspen Aerogels Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.67 6.90
Годовой диапазон
4.17 27.25
Предыдущее закрытие
6.72
Open
6.77
Bid
6.69
Ask
6.99
Low
6.67
High
6.90
Объем
1.215 K
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
0.75%
6-месячное изменение
4.69%
Годовое изменение
-75.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.