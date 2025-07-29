Währungen / ASPN
ASPN: Aspen Aerogels Inc
6.99 USD 0.01 (0.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASPN hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.92 bis zu einem Hoch von 7.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aspen Aerogels Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.92 7.09
Jahresspanne
4.17 27.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.98
- Eröffnung
- 7.00
- Bid
- 6.99
- Ask
- 7.29
- Tief
- 6.92
- Hoch
- 7.09
- Volumen
- 220
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 5.27%
- 6-Monatsänderung
- 9.39%
- Jahresänderung
- -74.11%
