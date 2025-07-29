Devises / ASPN
ASPN: Aspen Aerogels Inc
6.83 USD 0.15 (2.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ASPN a changé de -2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.75 et à un maximum de 7.09.
Suivez la dynamique Aspen Aerogels Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ASPN Nouvelles
- Aspen Aerogels at Oppenheimer Conference: Strategic Restructuring and Growth
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Barclays downgrades Aspen Aerogels stock rating to Underweight on EV slowdown
- Aspen Aerogels: Still Many Questions After A Big Setback (NYSE:ASPN)
- Aspen Aerogels (ASPN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Canaccord Genuity lowers Aspen Aerogels stock price target to $10 from $11
- Aspen Aerogels Q2 2025 slides: EBITDA doubles as cost-cutting takes effect
- Aspen Aerogels (ASPN) Sales Drop 34%
- Aspen Aerogels (ASPN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
Range quotidien
6.75 7.09
Range Annuel
4.17 27.25
- Clôture Précédente
- 6.98
- Ouverture
- 7.00
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Plus Bas
- 6.75
- Plus Haut
- 7.09
- Volume
- 1.644 K
- Changement quotidien
- -2.15%
- Changement Mensuel
- 2.86%
- Changement à 6 Mois
- 6.89%
- Changement Annuel
- -74.70%
