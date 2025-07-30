Divisas / ASPN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ASPN: Aspen Aerogels Inc
6.60 USD 0.09 (1.35%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASPN de hoy ha cambiado un -1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.49, mientras que el máximo ha alcanzado 6.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aspen Aerogels Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPN News
- Las bolsas de valores de India cerraron con subidas; el Nifty 50 ganó un 0.68%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.68%
- CLSA reitera calificación de Bajo Rendimiento para Asian Paints ante competencia
- CLSA mantiene calificación de bajo rendimiento para Asian Paints ante competencia
- CLSA reiterates Underperform rating on Asian Paints stock amid competition
- Las bolsas de valores de India cerraron con caídas; el Nifty 50 perdió un 0.18%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.18%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.18%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.39%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.85%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.05%
- Aspen Aerogels at Oppenheimer Conference: Strategic Restructuring and Growth
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Barclays downgrades Aspen Aerogels stock rating to Underweight on EV slowdown
- Aspen Aerogels: Still Many Questions After A Big Setback (NYSE:ASPN)
- Aspen Aerogels (ASPN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Canaccord Genuity lowers Aspen Aerogels stock price target to $10 from $11
- Aspen Aerogels Q2 2025 slides: EBITDA doubles as cost-cutting takes effect
- Aspen Aerogels (ASPN) Sales Drop 34%
- Aspen Aerogels (ASPN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.31%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.82%
- Asian Paints stock price target lowered to INR1,927 by CLSA
Rango diario
6.49 6.98
Rango anual
4.17 27.25
- Cierres anteriores
- 6.69
- Open
- 6.68
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Low
- 6.49
- High
- 6.98
- Volumen
- 2.581 K
- Cambio diario
- -1.35%
- Cambio mensual
- -0.60%
- Cambio a 6 meses
- 3.29%
- Cambio anual
- -75.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B