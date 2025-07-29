통화 / ASPN
ASPN: Aspen Aerogels Inc
6.83 USD 0.15 (2.15%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASPN 환율이 오늘 -2.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.75이고 고가는 7.09이었습니다.
Aspen Aerogels Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ASPN News
- Aspen Aerogels at Oppenheimer Conference: Strategic Restructuring and Growth
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Barclays downgrades Aspen Aerogels stock rating to Underweight on EV slowdown
- Aspen Aerogels: Still Many Questions After A Big Setback (NYSE:ASPN)
- Aspen Aerogels (ASPN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Canaccord Genuity lowers Aspen Aerogels stock price target to $10 from $11
- Aspen Aerogels Q2 2025 slides: EBITDA doubles as cost-cutting takes effect
- Aspen Aerogels (ASPN) Sales Drop 34%
- Aspen Aerogels (ASPN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
일일 변동 비율
6.75 7.09
년간 변동
4.17 27.25
- 이전 종가
- 6.98
- 시가
- 7.00
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- 저가
- 6.75
- 고가
- 7.09
- 볼륨
- 1.644 K
- 일일 변동
- -2.15%
- 월 변동
- 2.86%
- 6개월 변동
- 6.89%
- 년간 변동율
- -74.70%
20 9월, 토요일