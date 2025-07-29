Valute / ASPN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ASPN: Aspen Aerogels Inc
6.83 USD 0.15 (2.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASPN ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 7.09.
Segui le dinamiche di Aspen Aerogels Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASPN News
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.68%
- CLSA conferma il rating Underperform per Asian Paints a causa della concorrenza
- CLSA reiterates Underperform rating on Asian Paints stock amid competition
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.18%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.13%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.18%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.39%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.85%
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.05%
- Aspen Aerogels at Oppenheimer Conference: Strategic Restructuring and Growth
- This C3.ai Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - C3.ai (NYSE:AI), Aspen Aerogels (NYSE:ASPN)
- Barclays downgrades Aspen Aerogels stock rating to Underweight on EV slowdown
- Aspen Aerogels: Still Many Questions After A Big Setback (NYSE:ASPN)
- Aspen Aerogels (ASPN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Canaccord Genuity lowers Aspen Aerogels stock price target to $10 from $11
- Aspen Aerogels Q2 2025 slides: EBITDA doubles as cost-cutting takes effect
- Aspen Aerogels (ASPN) Sales Drop 34%
- Aspen Aerogels (ASPN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.31%
- India stocks lower at close of trade; Nifty 50 down 0.82%
- Asian Paints stock price target lowered to INR1,927 by CLSA
- BofA Securities reiterates Neutral rating on Asian Paints stock amid challenges
- JPMorgan upgrades Asian Paints stock rating to Neutral on volume growth revival
- India stocks higher at close of trade; Nifty 50 up 0.57%
Intervallo Giornaliero
6.75 7.09
Intervallo Annuale
4.17 27.25
- Chiusura Precedente
- 6.98
- Apertura
- 7.00
- Bid
- 6.83
- Ask
- 7.13
- Minimo
- 6.75
- Massimo
- 7.09
- Volume
- 1.644 K
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 6.89%
- Variazione Annuale
- -74.70%
20 settembre, sabato