ASPN: Aspen Aerogels Inc

6.83 USD 0.15 (2.15%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASPN ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.75 e ad un massimo di 7.09.

Segui le dinamiche di Aspen Aerogels Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.75 7.09
Intervallo Annuale
4.17 27.25
Chiusura Precedente
6.98
Apertura
7.00
Bid
6.83
Ask
7.13
Minimo
6.75
Massimo
7.09
Volume
1.644 K
Variazione giornaliera
-2.15%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
6.89%
Variazione Annuale
-74.70%
20 settembre, sabato