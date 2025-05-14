Валюты / AFCG
AFCG: AFC Gamma Inc
4.55 USD 0.10 (2.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AFCG за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.50, а максимальная — 4.65.
Следите за динамикой AFC Gamma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
4.50 4.65
Годовой диапазон
3.44 10.50
- Предыдущее закрытие
- 4.65
- Open
- 4.61
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Low
- 4.50
- High
- 4.65
- Объем
- 507
- Дневное изменение
- -2.15%
- Месячное изменение
- -8.63%
- 6-месячное изменение
- -18.02%
- Годовое изменение
- -55.35%
