AFCG: AFC Gamma Inc

4.55 USD 0.10 (2.15%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AFCG за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.50, а максимальная — 4.65.

Следите за динамикой AFC Gamma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.50 4.65
Годовой диапазон
3.44 10.50
Предыдущее закрытие
4.65
Open
4.61
Bid
4.55
Ask
4.85
Low
4.50
High
4.65
Объем
507
Дневное изменение
-2.15%
Месячное изменение
-8.63%
6-месячное изменение
-18.02%
Годовое изменение
-55.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.