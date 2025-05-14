Moedas / AFCG
AFCG: AFC Gamma Inc
4.47 USD 0.08 (1.82%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AFCG para hoje mudou para 1.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.43 e o mais alto foi 4.58.
Veja a dinâmica do par de moedas AFC Gamma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.43 4.58
Faixa anual
3.44 10.50
- Fechamento anterior
- 4.39
- Open
- 4.49
- Bid
- 4.47
- Ask
- 4.77
- Low
- 4.43
- High
- 4.58
- Volume
- 316
- Mudança diária
- 1.82%
- Mudança mensal
- -10.24%
- Mudança de 6 meses
- -19.46%
- Mudança anual
- -56.13%
