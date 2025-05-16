Divisas / AFCG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AFCG: AFC Gamma Inc
4.39 USD 0.16 (3.52%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AFCG de hoy ha cambiado un -3.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.37, mientras que el máximo ha alcanzado 4.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AFC Gamma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AFCG News
- Advanced Flower Capital convoca votación para convertirse de REIT a BDC
- Advanced Flower Capital programa votación de accionistas sobre conversión de REIT a BDC
- Advanced Flower Capital sets shareholder vote on REIT-to-BDC conversion
- Advanced Flower Capital stock price target lowered by Jefferies to $5.00
- Advanced Flower Capital earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Earnings call transcript: Advanced Flower Capital misses Q2 2025 EPS forecast, stock drops
- AFC Gamma Inc. (AFCG) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Advanced Flower Capital Q2 2025 slides: high yields persist amid cannabis sector challenges
- Sotherly Hotels (SOHO) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Cannabis REIT IIPR Trades At A Very Low Valuation (NYSE:IIPR)
- HCI Group (HCI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Open Lending (LPRO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Angel Oak Mortgage (AOMR) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- New York Mortgage Trust (NYMT) Tops Q2 Earnings Estimates
- Armour Residential REIT (ARR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Innovative Industrial Properties Is A Cautious Buy (NYSE:IIPR)
- Advanced Flower Capital Schedules Earnings Release and Conference Call for the Second Quarter Ending June 30, 2025
- The Inflation That Wasn't
- AFC Gamma cuts dividend, shares drop most since March
- Advanced Flower Capital stock rating cut to neutral by Zuanic on dividend cut
- Advanced Flower Capital Announces Dividend for the Second Quarter 2025
- Advanced Flower Capital Expands Revolving Credit Facility with $20 Million Additional Commitment from Existing FDIC-Insured Banking Partner
- Advanced Flower Capital reelects director, affirms auditor
- This Week In Cannabis: Earnings Season, Uruguay's 'Pepe' Mujica's Legacy, DEA's Meme Backlash, California's Tax Hike, The DEA's Stance And More - Advanced Flower Capital (NASDAQ:AFCG), Ascend Wellness Holdings (OTC:AAWH)
Rango diario
4.37 4.58
Rango anual
3.44 10.50
- Cierres anteriores
- 4.55
- Open
- 4.55
- Bid
- 4.39
- Ask
- 4.69
- Low
- 4.37
- High
- 4.58
- Volumen
- 976
- Cambio diario
- -3.52%
- Cambio mensual
- -11.85%
- Cambio a 6 meses
- -20.90%
- Cambio anual
- -56.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B