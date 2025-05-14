QuotazioniSezioni
AFCG: AFC Gamma Inc

4.43 USD 0.07 (1.56%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AFCG ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.20 e ad un massimo di 4.53.

Segui le dinamiche di AFC Gamma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.20 4.53
Intervallo Annuale
3.44 10.50
Chiusura Precedente
4.50
Apertura
4.50
Bid
4.43
Ask
4.73
Minimo
4.20
Massimo
4.53
Volume
1.289 K
Variazione giornaliera
-1.56%
Variazione Mensile
-11.04%
Variazione Semestrale
-20.18%
Variazione Annuale
-56.53%
21 settembre, domenica