AFCG: AFC Gamma Inc
4.43 USD 0.07 (1.56%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AFCG ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.20 e ad un massimo di 4.53.
Segui le dinamiche di AFC Gamma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.20 4.53
Intervallo Annuale
3.44 10.50
- Chiusura Precedente
- 4.50
- Apertura
- 4.50
- Bid
- 4.43
- Ask
- 4.73
- Minimo
- 4.20
- Massimo
- 4.53
- Volume
- 1.289 K
- Variazione giornaliera
- -1.56%
- Variazione Mensile
- -11.04%
- Variazione Semestrale
- -20.18%
- Variazione Annuale
- -56.53%
21 settembre, domenica