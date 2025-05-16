Валюты / ABCL
ABCL: AbCellera Biologics Inc
4.77 USD 0.42 (9.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ABCL за сегодня изменился на 9.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.35, а максимальная — 4.85.
Следите за динамикой AbCellera Biologics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ABCL
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- TD Cowen Reiterates Buy Rating on ABCL After AbCellera Biologics Dosed First Participants of ABCL575
- AbCellera appoints Sarah Noonberg as first Chief Medical Officer
- AbCellera at Wells Fargo Conference: Strategic Pipeline Expansion
- AbCellera begins phase 1 trial of atopic dermatitis antibody therapy
- AbCellera Biologics stock rating maintained at Hold by Benchmark
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- AbCellera soars as revenue more than doubles estimates
- AbCellera begins dosing in phase 1 trial for menopause treatment
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AbCellera: Just Another Biotech Stock (NASDAQ:ABCL)
- Strength Seen in ABCELLERA BIOLG (ABCL): Can Its 15.0% Jump Turn into More Strength?
- Galaxy Digital, Blaize Holdings, Verizon And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Abcellera Biologics stock hits 52-week high at $4.46
- Abcellera Biologics stock hits 52-week high at 4.09 USD
- Leerink Partners assumes coverage on AbCellera stock with Outperform rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- Celera at Goldman Sachs Conference: Strategic Transition to Clinical Stage
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL): A Bull Case Theory
- Why AbCellera Biologics Stock Raced Nearly 6% Higher Today
- AbCellera gains Health Canada nod for AD antibody trial
- Truist cuts AbCellera stock target to $10, maintains Buy
Дневной диапазон
4.35 4.85
Годовой диапазон
1.89 5.82
- Предыдущее закрытие
- 4.35
- Open
- 4.36
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Low
- 4.35
- High
- 4.85
- Объем
- 5.928 K
- Дневное изменение
- 9.66%
- Месячное изменение
- 16.34%
- 6-месячное изменение
- 113.90%
- Годовое изменение
- 83.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.