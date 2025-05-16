КотировкиРазделы
ABCL
ABCL: AbCellera Biologics Inc

4.77 USD 0.42 (9.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ABCL за сегодня изменился на 9.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.35, а максимальная — 4.85.

Следите за динамикой AbCellera Biologics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.35 4.85
Годовой диапазон
1.89 5.82
Предыдущее закрытие
4.35
Open
4.36
Bid
4.77
Ask
5.07
Low
4.35
High
4.85
Объем
5.928 K
Дневное изменение
9.66%
Месячное изменение
16.34%
6-месячное изменение
113.90%
Годовое изменение
83.46%
