Dövizler / ABCL
ABCL: AbCellera Biologics Inc
4.51 USD 0.21 (4.45%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ABCL fiyatı bugün -4.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.49 ve Yüksek fiyatı olarak 4.75 aralığında işlem gördü.
AbCellera Biologics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ABCL haberleri
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- TD Cowen Reiterates Buy Rating on ABCL After AbCellera Biologics Dosed First Participants of ABCL575
- AbCellera appoints Sarah Noonberg as first Chief Medical Officer
- AbCellera at Wells Fargo Conference: Strategic Pipeline Expansion
- AbCellera begins phase 1 trial of atopic dermatitis antibody therapy
- AbCellera Biologics stock rating maintained at Hold by Benchmark
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- AbCellera soars as revenue more than doubles estimates
- AbCellera begins dosing in phase 1 trial for menopause treatment
- Myriad Genetics (MYGN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- AbCellera: Just Another Biotech Stock (NASDAQ:ABCL)
- Strength Seen in ABCELLERA BIOLG (ABCL): Can Its 15.0% Jump Turn into More Strength?
- Galaxy Digital, Blaize Holdings, Verizon And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AbCellera Biologics (NASDAQ:ABCL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Abcellera Biologics stock hits 52-week high at $4.46
- Abcellera Biologics stock hits 52-week high at 4.09 USD
- Leerink Partners assumes coverage on AbCellera stock with Outperform rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- AbCellera Biologics: The Dilemma Of A Promising Pipeline Alongside Cash Burn (ABCL)
- Celera at Goldman Sachs Conference: Strategic Transition to Clinical Stage
- AbCellera Biologics Inc. (ABCL): A Bull Case Theory
- Why AbCellera Biologics Stock Raced Nearly 6% Higher Today
- AbCellera gains Health Canada nod for AD antibody trial
- Truist cuts AbCellera stock target to $10, maintains Buy
Günlük aralık
4.49 4.75
Yıllık aralık
1.89 5.82
- Önceki kapanış
- 4.72
- Açılış
- 4.68
- Satış
- 4.51
- Alış
- 4.81
- Düşük
- 4.49
- Yüksek
- 4.75
- Hacim
- 6.188 K
- Günlük değişim
- -4.45%
- Aylık değişim
- 10.00%
- 6 aylık değişim
- 102.24%
- Yıllık değişim
- 73.46%
21 Eylül, Pazar