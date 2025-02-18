Валюты / AAT
AAT: American Assets Trust Inc
20.76 USD 0.12 (0.58%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAT за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.46, а максимальная — 20.78.
Следите за динамикой American Assets Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.46 20.78
Годовой диапазон
16.69 29.15
- Предыдущее закрытие
- 20.64
- Open
- 20.60
- Bid
- 20.76
- Ask
- 21.06
- Low
- 20.46
- High
- 20.78
- Объем
- 433
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- -0.29%
- 6-месячное изменение
- 3.80%
- Годовое изменение
- -21.84%
