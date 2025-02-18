通貨 / AAT
AAT: American Assets Trust Inc
21.02 USD 0.43 (2.09%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AATの今日の為替レートは、2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり20.63の安値と21.12の高値で取引されました。
American Assets Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
20.63 21.12
1年のレンジ
16.69 29.15
- 以前の終値
- 20.59
- 始値
- 20.65
- 買値
- 21.02
- 買値
- 21.32
- 安値
- 20.63
- 高値
- 21.12
- 出来高
- 403
- 1日の変化
- 2.09%
- 1ヶ月の変化
- 0.96%
- 6ヶ月の変化
- 5.10%
- 1年の変化
- -20.86%
