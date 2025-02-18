クォートセクション
AAT: American Assets Trust Inc

21.02 USD 0.43 (2.09%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AATの今日の為替レートは、2.09%変化しました。日中、通貨は1あたり20.63の安値と21.12の高値で取引されました。

American Assets Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.63 21.12
1年のレンジ
16.69 29.15
以前の終値
20.59
始値
20.65
買値
21.02
買値
21.32
安値
20.63
高値
21.12
出来高
403
1日の変化
2.09%
1ヶ月の変化
0.96%
6ヶ月の変化
5.10%
1年の変化
-20.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K