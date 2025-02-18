Divisas / AAT
AAT: American Assets Trust Inc
20.59 USD 0.17 (0.82%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AAT de hoy ha cambiado un -0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.54, mientras que el máximo ha alcanzado 21.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Assets Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AAT News
- American Assets Trust: 7% Yield And Way Too Cheap (NYSE:AAT)
- Earnings call transcript: American Assets Trust Q2 2025 misses EPS forecast
- American Assets Trust (AAT) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- 2 Absurdly Cheap REITs With An Average 6.3% Yield To Grow Your Retirement Income
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
- American Assets Trust: Time To Back The Truck Up On This Near 6% Yield (NYSE:AAT)
Rango diario
20.54 21.04
Rango anual
16.69 29.15
- Cierres anteriores
- 20.76
- Open
- 20.87
- Bid
- 20.59
- Ask
- 20.89
- Low
- 20.54
- High
- 21.04
- Volumen
- 674
- Cambio diario
- -0.82%
- Cambio mensual
- -1.10%
- Cambio a 6 meses
- 2.95%
- Cambio anual
- -22.48%
