Währungen / AAT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AAT: American Assets Trust Inc
21.00 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAT hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.00 bis zu einem Hoch von 21.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Assets Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAT News
- American Assets Trust: 7% Yield And Way Too Cheap (NYSE:AAT)
- Earnings call transcript: American Assets Trust Q2 2025 misses EPS forecast
- American Assets Trust (AAT) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- 2 Absurdly Cheap REITs With An Average 6.3% Yield To Grow Your Retirement Income
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
- American Assets Trust: Time To Back The Truck Up On This Near 6% Yield (NYSE:AAT)
Tagesspanne
21.00 21.05
Jahresspanne
16.69 29.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.02
- Eröffnung
- 21.04
- Bid
- 21.00
- Ask
- 21.30
- Tief
- 21.00
- Hoch
- 21.05
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- 0.86%
- 6-Monatsänderung
- 5.00%
- Jahresänderung
- -20.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K