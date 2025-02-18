QuotazioniSezioni
AAT: American Assets Trust Inc

20.75 USD 0.27 (1.28%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAT ha avuto una variazione del -1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 21.09.

Segui le dinamiche di American Assets Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
20.72 21.09
Intervallo Annuale
16.69 29.15
Chiusura Precedente
21.02
Apertura
21.04
Bid
20.75
Ask
21.05
Minimo
20.72
Massimo
21.09
Volume
475
Variazione giornaliera
-1.28%
Variazione Mensile
-0.34%
Variazione Semestrale
3.75%
Variazione Annuale
-21.88%
