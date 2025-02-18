Valute / AAT
AAT: American Assets Trust Inc
20.75 USD 0.27 (1.28%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAT ha avuto una variazione del -1.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.72 e ad un massimo di 21.09.
Segui le dinamiche di American Assets Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.72 21.09
Intervallo Annuale
16.69 29.15
- Chiusura Precedente
- 21.02
- Apertura
- 21.04
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Minimo
- 20.72
- Massimo
- 21.09
- Volume
- 475
- Variazione giornaliera
- -1.28%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- 3.75%
- Variazione Annuale
- -21.88%
20 settembre, sabato