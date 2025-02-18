Moedas / AAT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AAT: American Assets Trust Inc
20.83 USD 0.24 (1.17%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AAT para hoje mudou para 1.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.63 e o mais alto foi 20.96.
Veja a dinâmica do par de moedas American Assets Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAT Notícias
- American Assets Trust: 7% Yield And Way Too Cheap (NYSE:AAT)
- Earnings call transcript: American Assets Trust Q2 2025 misses EPS forecast
- American Assets Trust (AAT) Surpasses Q2 FFO Estimates
- Essential Properties (EPRT) Q2 FFO Miss Estimates
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- Tesla, Nvidia, Apple And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Apple (NASDAQ:AAPL), American Assets Trust (NYSE:AAT)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
- 2 Absurdly Cheap REITs With An Average 6.3% Yield To Grow Your Retirement Income
- Buried Treasures: 4 Dramatically Undervalued REITs
- American Assets Trust: Time To Back The Truck Up On This Near 6% Yield (NYSE:AAT)
Faixa diária
20.63 20.96
Faixa anual
16.69 29.15
- Fechamento anterior
- 20.59
- Open
- 20.65
- Bid
- 20.83
- Ask
- 21.13
- Low
- 20.63
- High
- 20.96
- Volume
- 168
- Mudança diária
- 1.17%
- Mudança mensal
- 0.05%
- Mudança de 6 meses
- 4.15%
- Mudança anual
- -21.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh