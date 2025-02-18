货币 / AAT
AAT: American Assets Trust Inc
20.71 USD 0.05 (0.24%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AAT汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点20.68和高点21.02进行交易。
关注American Assets Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AAT新闻
日范围
20.68 21.02
年范围
16.69 29.15
- 前一天收盘价
- 20.76
- 开盘价
- 20.87
- 卖价
- 20.71
- 买价
- 21.01
- 最低价
- 20.68
- 最高价
- 21.02
- 交易量
- 233
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- -0.53%
- 6个月变化
- 3.55%
- 年变化
- -22.03%
