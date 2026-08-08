Liquidity Sweep Continuation MT5

Liquidity Sweep Continuation отмечает момент, когда свип не возвращается обратно. За опорный диапазон берутся максимум и минимум предыдущей завершённой свечи старшего таймфрейма, и сигнал появляется тогда, когда цена не просто протыкает уровень тенью, а закрывается за ним — пробой, который продолжается вместо отката.

Большинство инструментов по свипам построены вокруг возврата. Этот построен вокруг возврата, которого не произошло.

Что он делает

Предыдущая завершённая свеча старшего таймфрейма рисуется на графике двумя пунктирными уровнями. Далее каждая закрытая свеча сверяется с ними. Свеча, закрывшаяся выше опорного максимума, получает бычью стрелку снизу; закрывшаяся ниже опорного минимума — медвежью стрелку сверху. По одному разу на направление и на опорный период, поэтому график не засоряется повторами.

Отдельно, если в течение одного периода сняты тени с обеих сторон диапазона, на графике появляется золотая отметка DOUBLE SWEEP. У неё нет направления: она сообщает, что ликвидность забрана с обеих сторон — повод уменьшить объём, а не сигнал на вход.

Каждое событие вызывает одно оповещение: всплывающее окно, звук, push и e-mail в любой комбинации. Три типа событий устраняют дубликаты независимо друг от друга, поэтому при совпадении продолжения и двойного свипа на одной свече вы получите оба оповещения.

Почему именно этот

Без перерисовки — все решения принимаются только по закрытым свечам, опорный диапазон это предыдущая завершённая свеча старшего таймфрейма

Дополнение к инструментам, основанным на возврате: выделяет именно неудавшийся возврат

Независимое устранение дубликатов оповещений по каждому типу события

Работает в тестере стратегий, в визуальном и невизуальном режиме. В невизуальном режиме отрисовка отключается автоматически

Launch pricing

Launch price: $30 for the first 10 copies.

The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.

Параметры

Basic — Reference range timeframe (по умолчанию H1, автоматически повышается, если не старше таймфрейма графика) / History scan bars / Show reference high/low lines

Continuation — Show continuation signals / Bullish continuation color / Bearish continuation color / Arrow size

Double Sweep — Show double sweep tags / Double sweep color

Alerts — Enable alerts (master) / Popup / Sound / Push notification / Mail

Примечания и честные ограничения

Опорный диапазон всегда берётся с таймфрейма старше графика. Если выбран не старший (например, H1 на графике H1), он автоматически повышается до следующего стандартного таймфрейма, а замена записывается в журнал Experts. Индикатор всегда загружается и никогда не отклоняет график.

Один сигнал продолжения на направление и на опорный период — сознательный контроль шума.

DOUBLE SWEEP это предупреждение о волатильности, а не точка входа. Направления не имеет.

Сигналы рассчитываются только по закрытым свечам — без перерисовки.

Без DLL, без WebRequest, без глобальных переменных терминала.

Это один паттерн, аккуратно реализованный, а не комплексная система. Индикатор не предсказывает рынок, он фиксирует конкретное структурное событие.

Бесплатное демо работает в тестере стратегий. Перед покупкой запустите его в визуальном режиме на XAUUSD M15.

Рекомендуемые дополнения

Полная 3-уровневая модель CRT: https://www.mql5.com/ru/market/product/184397

Мультивалютный сканер той же формации: https://www.mql5.com/en/market/product/189676

Killzones, уровни ликвидности и сигналы свипа: https://www.mql5.com/ru/market/product/187439

Дневной контроль просадки и защита счёта: https://www.mql5.com/ru/market/product/187588

Данный инструмент предназначен только для информационных целей и не является инвестиционной рекомендацией. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем.