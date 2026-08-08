Liquidity Sweep Continuation MT5

Liquidity Sweep Continuation 标记扫荡未能收回的时刻。它以上一根已完成的高周期K线的最高价和最低价作为参考区间，当价格不只是用影线刺穿该水平，而是收盘突破它时发出信号——这是继续推进而非迅速回撤的突破。

大多数扫荡类工具围绕"收回"设计。本工具专注于收回没有发生的那一侧。

功能

上一根已完成的高周期K线以两条虚线水平显示在图表上。此后每根收盘K线都与之比对。收盘价高于参考高点的K线，下方标注看涨箭头；收盘价低于参考低点的K线，上方标注看跌箭头。每个方向、每个参考周期仅一次，因此图表不会被重复信号填满。

另外，若同一参考周期内上下两侧的影线都被扫过，图表会以金色标注 DOUBLE SWEEP。该标签没有方向，表示两侧流动性均已被取走，是降低仓位的依据，而非入场信号。

每个事件通过弹窗、声音、推送和邮件的任意组合发出一次提醒。三种事件类型独立去重，因此当延续信号与双向扫荡出现在同一根K线时，两者都会通知。

选择理由

不重绘——所有判断仅基于已收盘K线，参考区间为上一根已完成的高周期K线

收回型工具的补充：专门提取被它们过滤掉的"失败的收回"

按事件类型独立去重的提醒机制

可在策略测试器中运行（可视化与非可视化）。非可视化模式下自动关闭绘图，不影响优化速度

Launch pricing

Launch price: $30 for the first 10 copies.

The price will increase to $40 after that, and to $49 for the final step.

输入参数

Basic — Reference range timeframe（默认 H1，若不高于图表周期将自动上调）/ History scan bars / Show reference high/low lines

Continuation — Show continuation signals / Bullish continuation color / Bearish continuation color / Arrow size

Double Sweep — Show double sweep tags / Double sweep color

Alerts — Enable alerts (master) / Popup / Sound / Push notification / Mail

说明与实际限制

参考区间始终取自高于图表的周期。若所选周期不高于图表周期（例如在 H1 图表上使用 H1 参考），将自动上调至下一个标准周期，并在 Experts 日志中记录实际使用的周期。指标始终可以加载，不会拒绝任何图表。

每个方向、每个参考周期仅一个延续信号，这是有意的噪音控制。

DOUBLE SWEEP 是波动性警示标签，不是入场点，没有方向性。

信号仅基于已收盘K线计算——不重绘。

不使用 DLL、WebRequest 或终端全局变量。

这是一个精心实现的单一形态工具，而非综合分析系统。它不预测市场，只标记特定的结构性事件。

免费demo可在策略测试器中运行。购买前请在 XAUUSD M15 可视化模式下回放几天。

推荐搭配

本工具仅供参考，不构成投资建议。过往表现不保证未来结果。