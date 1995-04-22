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К сожалению, «CRT Setup Scanner Multi Symbol MT5» больше недоступен для покупки.
Если вы ранее приобрели этот продукт, вы можете использовать его без ограничений и устанавливать новые копии до тех пор, пока у вас есть активации:
- Откройте ваш терминал MetaTrader 5.
- Укажите ваш аккант MQL5.community в настройках: меню «Сервис\Настройки\Сообщество».
- Перейдите в раздел «Навигатор\Маркет\Мои покупки».
- Нажмите «Установить" справа от названия продукта.
Дополнительная информация доступна в документации.
Посмотрите другие приложения для MetaTrader 5
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Bogdan Ion Puscasu
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5 (24)
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
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4.8 (30)
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Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
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4.47 (103)
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! ( скачать SETFILE ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение -> нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ: Нажмите здесь Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
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5 (46)
ВАЖНЫЙ : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров. Цена очень быстро вырастет до 1999$ Включено более 100 стратегий , и их будет еще больше! БОНУС : При цене 1499$ или выше — выберите 5 моих других советника бесплатно! ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут: https://www.mql5.com/en/users/zolia ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
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5 (4)
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4.43 (130)
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LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at 499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал: КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4: ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King: Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Launch Offer: Grab Gold Naural Core and bundle it with XAU Momentum and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems: https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system: https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Представляем Quantum Emperor EA , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал: нажмите здесь В
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MQL TOOLS SL
5 (4)
XT Bitcoin Robot is an advanced automated trading system designed specifically for BTCUSD traders who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
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Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток. ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени] | [Результаты тестирования] | [Руководство по настройке] | [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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MQL TOOLS SL
4.31 (113)
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4.41 (215)
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Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
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4.64 (47)
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5 (7)
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4.98 (668)
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OMG FZE LLC
5 (3)
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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5 (8)
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Superhero
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5 (1)
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Fan Yang
3 (2)
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал] | [Результаты FTMO] | [Основной портфель] | [Руководство по тестиро
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BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
SixtyNine EA
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4 (4)
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview: The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг - Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
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Indra Yugi
5 (1)
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Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
Fortune MT5
Shane Lee
4.93 (15)
Real Trading Account LIVE SIGNAL VT MARKETS: https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat : https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал: Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
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Vladimir Mametov
4.64 (11)
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! --> СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$) : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение -> нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ: Нажмите здесь Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market: GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th Принципы торговли — в торговле не используются с
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим: https://www.mql5.com/en/sign
AI Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
AI Scalping EA для EURUSD и BTCUSD Промоакция Сейчас EA доступен по сниженной цене. Осталось только 3 места по этой цене. После окончания скидки обычная цена составит $1999 . Вы можете присоединиться к публичной группе для получения обновлений. После покупки EA вы также сможете вступить в приватную группу. Напишите мне, чтобы получить доступ. Присоединиться к группе: нажмите здесь Руководство по настройкам: открыть руководство Файл настроек: скачать рекомендуемый setfile Живые сигналы: [ Click H
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA Точность на границе рыночной структуры МОНИТОРИНГ РЕАЛЬНОГО СЧЁТА https://www.mql5.com/en/signals/2383765 Наблюдайте за работой MicroEdge Neural Matrix EA в реальных рыночных условиях: текущими и завершёнными сделками, динамикой баланса и средств, фактической просадкой, торговой активностью и исполнением ордеров. Историческое тестирование показывает, как архитектура советника работала на предыдущих рыночных данных. Публичный мониторинг демонстрирует поведение системы в
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Quantum Bitcoin EA : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли биткойнами с Quantum Bitcoin EA , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel! https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
Vex Gold EA
Lars Laeremans
5 (8)
VEX 2.10 is here. Now prop firm ready. 4 Months stable Live signal. Now upgraded with an optional Prop Firm Mode. No grid. No martingale. One position at a time Telegram channel: Vex Telegram After buying VEX please contact me to receive PROP firm setfiles! Or write a comment on the page Setup instructions and usage guidelines View user manual Live Trading Signal: BlackBull Live Signal Vantage Live Signal (coming soon) Defined rules. Fixed risk. One position at a time. No AI, no
Golden Needle
Andrey Barinov
4 (2)
I feel your pain. Finding a truly reliable Expert Advisor nowadays is like searching for a needle in a haystack . Hundreds of products promise exceptional results, yet only a few are built with long-term consistency in mind. The search is over. Meet Golden Needle . Golden Needle is not an experimental trading robot. It represents the culmination of more than 14 years of professional MQL development and knowledge acquired through 1000+ completed freelance projects . The result is a mature trading
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (31)
Создано для решения задач, стоящих перед инвестиционными компаниями в отношении золота (XAUUSD). Простая установка по принципу «подключи и работай» Без рискованных мартингейлов/сеток Сигнал в реальном времени | Результаты FTMO | Общественное сообщество ВНИМАНИЕ : Осталось очень мало экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990 долларов. Стратегия Prop Firm Gold EA — это многостратегическая торговая система, разработанная специально для золота (XAUUSD) на платформе MT
Osloma Gold
Uttam Kumar Nandeibam
3.53 (19)
OslomaGold теперь доступен в режиме Single Entry | Реальный сигнал ( Grid Mode ) | Реальный сигнал (Single Entry Mode) Купите сегодня всего за $199 (По этой цене осталось всего 9 копий ) | Следующая цена: $399 | Для настройки ознакомьтесь с руководством по настройкам и входным параметрам . Osloma Gold (OG) — это динамический советник, основанный на рыночной структуре и разработанный специально для золота (XAUUSD) . Он сочетает структурированную логику входа, мультитаймфрейм-анализ рынк