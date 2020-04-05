Brickell Gold Imperator

  • Эксперты
  • Andrii Borysenko
    Andrii Borysenko

    Andrii Borysenko

    Мы проектируем торговых роботов для MetaTrader 5, где в основе — дисциплина риска.
    Наши принципы: только hard stop-loss в каждой сделке, полный запрет на martingale, grid и усреднение, прозрачные требования к исполнению и воспроизводимые результаты тестирования.
  • Версия: 5.31
  • Активации: 10
BRICKELL GOLD IMPERATOR

Элитный торговый советник для XAUUSD

BRICKELL GOLD IMPERATOR — это премиальный Expert Advisor институционального уровня, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD).

Советник построен на базе собственной системы анализа рыночной структуры, использующей свечные паттерны и продвинутую логику свингов. IMPERATOR не скальпирует рыночный шум — он определяет высоковероятные разворотные и трендовые возможности в реальных зонах ликвидности.

Без Мартингейла Без сеточной системы Точные точки входа Встроенная защита капитала

Обсуждение работы советников - https://www.mql5.com/en/messages/0131acccb228dd01

Основная логика стратегии

IMPERATOR использует собственный свечной движок для анализа структуры рынка и определения подтверждённых локальных максимумов и минимумов.

Настройки свечного анализа

Параметр Значение
Depth 12
Deviation 8
Backstep 5
Lookback 202 свечи
Price Near Distance 220 пунктов

Эти параметры помогают отфильтровывать ложные сигналы и концентрироваться только на подтверждённых структурных уровнях.

Режимы торговли

Свинг-трейдинг — включён

Советник выявляет потенциальное истощение движения на ключевых свинговых уровнях и устанавливает отложенные ордера для точного входа в разворот.

Торговля пробоев — отключена по умолчанию

Дополнительный фильтр для торговли продолжения импульсного движения после подтверждённого пробоя.

Параметр пробоя Значение
Breakout Distance 50 пунктов

Исполнение ордеров

Ордера устанавливаются в виде отложенных ордеров, что повышает качество входа и снижает влияние импульсивного рыночного исполнения.

Параметр Значение
Pending Distance 50 пунктов
Срок действия ордера 46 часов

Интеллектуальный срок действия предотвращает открытие сделок при устаревших рыночных условиях.

Управление рисками Empire

Управление рисками — основа IMPERATOR. Советник создан не только для поиска торговых возможностей, но и для защиты счёта в неблагоприятных рыночных условиях.

Интеллектуальное управление лотом

Параметр Значение
Fixed Lot 0.0  — автоматический расчёт
Risk Percent 5.0%
Maximum Lot Size 100.0

Когда FixedLot = 0.0 , советник автоматически рассчитывает размер позиции на основе заданных параметров риска.

Режимы риска

Выберите желаемый профиль риска с помощью параметра RiskMode :

Режим риска Риск на сделку
Консервативный 5%
Сбалансированный 10%
Агрессивный 15%

Защита от дневной просадки

Параметр Значение
Использовать дневной лимит убытка Да
Дневной лимит убытка 4.0%

Если дневной лимит убытка достигнут, IMPERATOR прекращает открывать новые сделки до окончания торгового дня.

Фиксированные Stop Loss и Take Profit

Параметр Значение
Stop Loss 500 пунктов
Take Profit 1800 пунктов
Соотношение риск/прибыль Примерно 1:3.6
Продвинутая система трейлинга и безубытка

IMPERATOR помогает защищать накопленную прибыль, при этом позволяя сделке развиваться в сильное направленное движение.

Безубыток

После достижения прибыли в 180 пунктов Stop Loss автоматически переносится на цену входа.

Параметр Значение
Уровень безубытка 180 пунктов

Двухэтапный трейлинг-стоп

Этап 1 — Стандартный трейлинг

Параметр Значение
Старт 180 пунктов
Шаг 55 пунктов

Этап 2 — Продвинутый трейлинг

Параметр Значение
Старт 300 пунктов
Шаг 28 пунктов
Использовать продвинутый трейлинг Да

Продвинутый этап трейлинга более агрессивно фиксирует прибыль во время сильных направленных движений.

Интеллектуальный фильтр времени

IMPERATOR избегает периодов низкой ликвидности и помогает снизить риск ценовых гэпов на выходных.

Параметр Значение
Торговые часы 03:00–21:00 по серверному времени
Закрывать сделки в пятницу Да
Время закрытия в пятницу 18:55 по серверному времени
Другие профессиональные функции
Функция Настройка
Максимальный спред 300 пунктов
Максимальное отклонение цены 100 пунктов
Встроенная торговая панель Включена
Позиция панели X: 20, Y: 50
Magic Number 234567
Комментарий к сделке BRICKELL GOLD IMPERATOR
Рекомендуемые настройки
Категория Рекомендация
Инструмент Только XAUUSD / GOLD
Таймфрейм M15–H1
Рекомендуемый таймфрейм M30
Тип счёта ECN / RAW с низким спредом
Кредитное плечо 1:100 или выше
VPS-сервер Рекомендуется для стабильной работы 24/5

Советник не зависит от таймфрейма благодаря логике Lookback. Однако для оптимального баланса качества сигналов и частоты сделок рекомендуется использовать M30.

BRICKELL GOLD IMPERATOR

Это больше, чем просто торговый советник.

IMPERATOR создан, чтобы стать вашим:

  • Менеджером рисков
  • Аналитиком рыночной структуры
  • Инструментом исполнения сделок
  • Системой торговой дисциплины

Постройте свою империю на золоте.


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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Clever Swing Trading MT5
Andrii Borysenko
Эксперты
Представляем Clever Swing Trader, интеллектуальную и высокоэффективную автоматизированную торговую систему, предназначенную для автоматизации вашей торговли. Эта алгоритмическая система использует передовые технологии, в частности анализ скользящих средних и волатильности. Система оптимизирована для торговли в стиле swing-trading на H4 таймфрейме и GBPJPY, EURJPY, EURUSD и EURCAD . Для оптимизации работы используйте настройку Fast MA и Slow MA периодов. Clever Swing Trader — это инновационная ав
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