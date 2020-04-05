Brickell Gold Imperator
- Эксперты
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Andrii BorysenkoМы проектируем торговых роботов для MetaTrader 5, где в основе — дисциплина риска.
Наши принципы: только hard stop-loss в каждой сделке, полный запрет на martingale, grid и усреднение, прозрачные требования к исполнению и воспроизводимые результаты тестирования.
- Версия: 5.31
- Активации: 10
Элитный торговый советник для XAUUSD
BRICKELL GOLD IMPERATOR — это премиальный Expert Advisor институционального уровня, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD).
Советник построен на базе собственной системы анализа рыночной структуры, использующей свечные паттерны и продвинутую логику свингов. IMPERATOR не скальпирует рыночный шум — он определяет высоковероятные разворотные и трендовые возможности в реальных зонах ликвидности.
Без Мартингейла Без сеточной системы Точные точки входа Встроенная защита капитала
Обсуждение работы советников - https://www.mql5.com/en/messages/0131acccb228dd01
Основная логика стратегии
IMPERATOR использует собственный свечной движок для анализа структуры рынка и определения подтверждённых локальных максимумов и минимумов.
Настройки свечного анализа
|Параметр
|Значение
|Depth
|12
|Deviation
|8
|Backstep
|5
|Lookback
|202 свечи
|Price Near Distance
|220 пунктов
Эти параметры помогают отфильтровывать ложные сигналы и концентрироваться только на подтверждённых структурных уровнях.
Режимы торговли
Свинг-трейдинг — включён
Советник выявляет потенциальное истощение движения на ключевых свинговых уровнях и устанавливает отложенные ордера для точного входа в разворот.
Торговля пробоев — отключена по умолчанию
Дополнительный фильтр для торговли продолжения импульсного движения после подтверждённого пробоя.
|Параметр пробоя
|Значение
|Breakout Distance
|50 пунктов
Исполнение ордеров
Ордера устанавливаются в виде отложенных ордеров, что повышает качество входа и снижает влияние импульсивного рыночного исполнения.
|Параметр
|Значение
|Pending Distance
|50 пунктов
|Срок действия ордера
|46 часов
Интеллектуальный срок действия предотвращает открытие сделок при устаревших рыночных условиях.Управление рисками Empire
Управление рисками — основа IMPERATOR. Советник создан не только для поиска торговых возможностей, но и для защиты счёта в неблагоприятных рыночных условиях.
Интеллектуальное управление лотом
|Параметр
|Значение
|Fixed Lot
|0.0 — автоматический расчёт
|Risk Percent
|5.0%
|Maximum Lot Size
|100.0
Когда FixedLot = 0.0 , советник автоматически рассчитывает размер позиции на основе заданных параметров риска.
Режимы риска
Выберите желаемый профиль риска с помощью параметра RiskMode :
|Режим риска
|Риск на сделку
|Консервативный
|5%
|Сбалансированный
|10%
|Агрессивный
|15%
Защита от дневной просадки
|Параметр
|Значение
|Использовать дневной лимит убытка
|Да
|Дневной лимит убытка
|4.0%
Если дневной лимит убытка достигнут, IMPERATOR прекращает открывать новые сделки до окончания торгового дня.
Фиксированные Stop Loss и Take Profit
|Параметр
|Значение
|Stop Loss
|500 пунктов
|Take Profit
|1800 пунктов
|Соотношение риск/прибыль
|Примерно 1:3.6
IMPERATOR помогает защищать накопленную прибыль, при этом позволяя сделке развиваться в сильное направленное движение.
Безубыток
После достижения прибыли в 180 пунктов Stop Loss автоматически переносится на цену входа.
|Параметр
|Значение
|Уровень безубытка
|180 пунктов
Двухэтапный трейлинг-стоп
Этап 1 — Стандартный трейлинг
|Параметр
|Значение
|Старт
|180 пунктов
|Шаг
|55 пунктов
Этап 2 — Продвинутый трейлинг
|Параметр
|Значение
|Старт
|300 пунктов
|Шаг
|28 пунктов
|Использовать продвинутый трейлинг
|Да
Продвинутый этап трейлинга более агрессивно фиксирует прибыль во время сильных направленных движений.Интеллектуальный фильтр времени
IMPERATOR избегает периодов низкой ликвидности и помогает снизить риск ценовых гэпов на выходных.
|Параметр
|Значение
|Торговые часы
|03:00–21:00 по серверному времени
|Закрывать сделки в пятницу
|Да
|Время закрытия в пятницу
|18:55 по серверному времени
|Функция
|Настройка
|Максимальный спред
|300 пунктов
|Максимальное отклонение цены
|100 пунктов
|Встроенная торговая панель
|Включена
|Позиция панели
|X: 20, Y: 50
|Magic Number
|234567
|Комментарий к сделке
|BRICKELL GOLD IMPERATOR
|Категория
|Рекомендация
|Инструмент
|Только XAUUSD / GOLD
|Таймфрейм
|M15–H1
|Рекомендуемый таймфрейм
|M30
|Тип счёта
|ECN / RAW с низким спредом
|Кредитное плечо
|1:100 или выше
|VPS-сервер
|Рекомендуется для стабильной работы 24/5
BRICKELL GOLD IMPERATOR
Советник не зависит от таймфрейма благодаря логике Lookback. Однако для оптимального баланса качества сигналов и частоты сделок рекомендуется использовать M30.
Это больше, чем просто торговый советник.
IMPERATOR создан, чтобы стать вашим:
- Менеджером рисков
- Аналитиком рыночной структуры
- Инструментом исполнения сделок
- Системой торговой дисциплины