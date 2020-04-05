Элитный торговый советник для XAUUSD

BRICKELL GOLD IMPERATOR

BRICKELL GOLD IMPERATOR — это премиальный Expert Advisor институционального уровня, разработанный исключительно для торговли золотом (XAUUSD).

Советник построен на базе собственной системы анализа рыночной структуры, использующей свечные паттерны и продвинутую логику свингов. IMPERATOR не скальпирует рыночный шум — он определяет высоковероятные разворотные и трендовые возможности в реальных зонах ликвидности.

Без Мартингейла Без сеточной системы Точные точки входа Встроенная защита капитала

Обсуждение работы советников - https://www.mql5.com/en/messages/0131acccb228dd01



Основная логика стратегии

IMPERATOR использует собственный свечной движок для анализа структуры рынка и определения подтверждённых локальных максимумов и минимумов.

Настройки свечного анализа

Параметр Значение Depth 12 Deviation 8 Backstep 5 Lookback 202 свечи Price Near Distance 220 пунктов

Эти параметры помогают отфильтровывать ложные сигналы и концентрироваться только на подтверждённых структурных уровнях.

Режимы торговли

Свинг-трейдинг — включён

Советник выявляет потенциальное истощение движения на ключевых свинговых уровнях и устанавливает отложенные ордера для точного входа в разворот.

Торговля пробоев — отключена по умолчанию

Дополнительный фильтр для торговли продолжения импульсного движения после подтверждённого пробоя.

Параметр пробоя Значение Breakout Distance 50 пунктов

Исполнение ордеров

Ордера устанавливаются в виде отложенных ордеров, что повышает качество входа и снижает влияние импульсивного рыночного исполнения.

Параметр Значение Pending Distance 50 пунктов Срок действия ордера 46 часов

Интеллектуальный срок действия предотвращает открытие сделок при устаревших рыночных условиях.

Управление рисками Empire

Управление рисками — основа IMPERATOR. Советник создан не только для поиска торговых возможностей, но и для защиты счёта в неблагоприятных рыночных условиях.

Интеллектуальное управление лотом

Параметр Значение Fixed Lot 0.0 — автоматический расчёт Risk Percent 5.0% Maximum Lot Size 100.0

Когда FixedLot = 0.0 , советник автоматически рассчитывает размер позиции на основе заданных параметров риска.

Режимы риска

Выберите желаемый профиль риска с помощью параметра RiskMode :

Режим риска Риск на сделку Консервативный 5% Сбалансированный 10% Агрессивный 15%

Защита от дневной просадки

Параметр Значение Использовать дневной лимит убытка Да Дневной лимит убытка 4.0%

Если дневной лимит убытка достигнут, IMPERATOR прекращает открывать новые сделки до окончания торгового дня.

Фиксированные Stop Loss и Take Profit

Параметр Значение Stop Loss 500 пунктов Take Profit 1800 пунктов Соотношение риск/прибыль Примерно 1:3.6

Продвинутая система трейлинга и безубытка

IMPERATOR помогает защищать накопленную прибыль, при этом позволяя сделке развиваться в сильное направленное движение.

Безубыток

После достижения прибыли в 180 пунктов Stop Loss автоматически переносится на цену входа.

Параметр Значение Уровень безубытка 180 пунктов

Двухэтапный трейлинг-стоп

Этап 1 — Стандартный трейлинг

Параметр Значение Старт 180 пунктов Шаг 55 пунктов

Этап 2 — Продвинутый трейлинг

Параметр Значение Старт 300 пунктов Шаг 28 пунктов Использовать продвинутый трейлинг Да

Продвинутый этап трейлинга более агрессивно фиксирует прибыль во время сильных направленных движений.

Интеллектуальный фильтр времени

IMPERATOR избегает периодов низкой ликвидности и помогает снизить риск ценовых гэпов на выходных.

Параметр Значение Торговые часы 03:00–21:00 по серверному времени Закрывать сделки в пятницу Да Время закрытия в пятницу 18:55 по серверному времени

Функция Настройка Максимальный спред 300 пунктов Максимальное отклонение цены 100 пунктов Встроенная торговая панель Включена Позиция панели X: 20, Y: 50 Magic Number 234567 Комментарий к сделке BRICKELL GOLD IMPERATOR

Категория Рекомендация Инструмент Только XAUUSD / GOLD Таймфрейм M15–H1 Рекомендуемый таймфрейм M30 Тип счёта ECN / RAW с низким спредом Кредитное плечо 1:100 или выше VPS-сервер Рекомендуется для стабильной работы 24/5

Советник не зависит от таймфрейма благодаря логике Lookback. Однако для оптимального баланса качества сигналов и частоты сделок рекомендуется использовать M30.

Другие профессиональные функцииРекомендуемые настройкиBRICKELL GOLD IMPERATOR

Это больше, чем просто торговый советник.

IMPERATOR создан, чтобы стать вашим:

Менеджером рисков

Аналитиком рыночной структуры

Инструментом исполнения сделок

Системой торговой дисциплины

Постройте свою империю на золоте.