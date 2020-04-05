Gold Gandalf XAUUSD

  • Эксперты
  • Renan Moraes Bistratini Costa
    Renan Moraes Bistratini Costa

    Renan Moraes Bistratini Costa

    Алгоритмический трейдер и создатель надежных инструментов для MetaTrader.
    Я разрабатываю советников (роботов), индикаторы и сигналы для MetaTrader с одной целью: стабильная производительность с акцентом на управление рисками.
    Что я предлагаю
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
Gold Gandalf EA — Покорите рынок золота с максимальной точностью

Gold Gandalf EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5 (MT5). Он обеспечивает интеллектуальные и высокоточные точки входа, используя дисциплинированный подход к торговле.

Созданный для трейдеров, которые ценят стабильность выше рискованных методов управления капиталом, Gold Gandalf использует передовой анализ рынка для поиска сделок с высокой вероятностью успеха, сохраняя строгий контроль над рисками.

В отличие от многих автоматических торговых систем, Gold Gandalf НЕ использует стратегии Martingale и Grid, что помогает удерживать просадку под контролем и ориентироваться на стабильные долгосрочные результаты.

Основные преимущества

✔ Оптимизирован исключительно для XAUUSD (Золото)
✔ Разработан для скальпинга на таймфрейме M1
✔ Без Martingale
✔ Без Grid
✔ Высокоточный алгоритм входа в рынок
✔ Продвинутое управление рисками
✔ Интеллектуальное определение тренда
✔ Стратегия с низкой просадкой
✔ Полностью автоматическая торговля
✔ Сверхбыстрое исполнение сделок
✔ Совместим с MetaTrader 5 (MT5)
✔ Работает с ECN-брокерами

Почему стоит выбрать Gold Gandalf?

Каждая сделка основывается на структуре рынка, импульсе и интеллектуальном анализе Price Action, а не на опасных системах восстановления убытков.

Gold Gandalf был создан, чтобы обеспечить:

• Высококачественные торговые входы
• Стабильное и дисциплинированное исполнение
• Контролируемый уровень риска
• Долгосрочную стабильность результатов
• Профессиональную автоматизацию торговли

Этот Expert Advisor идеально подходит трейдерам, которые ищут автоматизированное решение, отдающее приоритет качеству сделок, а не их количеству.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: XAUUSD (Золото)
Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
Рекомендуемый таймфрейм: M1
Стиль торговли: Высокоточный скальпинг
Режим работы: Полностью автоматический

Управление рисками

Gold Gandalf использует современную систему управления капиталом, разработанную для защиты торгового капитала и максимального использования рыночных возможностей.

Хотя ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, данный Expert Advisor создан для минимизации ненужных рисков и поддержания дисциплинированной торговли при различных рыночных условиях.

Философия Gold Gandalf

«Торгуйте мудро. Торгуйте точно. Пусть каждое решение определяет стратегия, а не удача.»

Gold Gandalf EA

Волшебник торговли золотом

Точность. Дисциплина. Стабильность.


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5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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Эксперты
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Global Order Manager Pro MT5
Renan Moraes Bistratini Costa
Эксперты
GLOBAL ORDER MANAGER PRO Глобальное управление ордерами и защита рисков для MetaTrader 5 Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми сделками. Global Order Manager PRO — профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 5 . ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СДЕЛКИ. EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказывать рынок . Его задача начинается после того, как сде
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