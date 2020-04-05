Gold Gandalf XAUUSD
- Эксперты
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Renan Moraes Bistratini CostaАлгоритмический трейдер и создатель надежных инструментов для MetaTrader.
Я разрабатываю советников (роботов), индикаторы и сигналы для MetaTrader с одной целью: стабильная производительность с акцентом на управление рисками.
Что я предлагаю
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Gold Gandalf EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5 (MT5). Он обеспечивает интеллектуальные и высокоточные точки входа, используя дисциплинированный подход к торговле.
Созданный для трейдеров, которые ценят стабильность выше рискованных методов управления капиталом, Gold Gandalf использует передовой анализ рынка для поиска сделок с высокой вероятностью успеха, сохраняя строгий контроль над рисками.
В отличие от многих автоматических торговых систем, Gold Gandalf НЕ использует стратегии Martingale и Grid, что помогает удерживать просадку под контролем и ориентироваться на стабильные долгосрочные результаты.Основные преимущества
✔ Оптимизирован исключительно для XAUUSD (Золото)
✔ Разработан для скальпинга на таймфрейме M1
✔ Без Martingale
✔ Без Grid
✔ Высокоточный алгоритм входа в рынок
✔ Продвинутое управление рисками
✔ Интеллектуальное определение тренда
✔ Стратегия с низкой просадкой
✔ Полностью автоматическая торговля
✔ Сверхбыстрое исполнение сделок
✔ Совместим с MetaTrader 5 (MT5)
✔ Работает с ECN-брокерами
Каждая сделка основывается на структуре рынка, импульсе и интеллектуальном анализе Price Action, а не на опасных системах восстановления убытков.
Gold Gandalf был создан, чтобы обеспечить:
• Высококачественные торговые входы
• Стабильное и дисциплинированное исполнение
• Контролируемый уровень риска
• Долгосрочную стабильность результатов
• Профессиональную автоматизацию торговли
Этот Expert Advisor идеально подходит трейдерам, которые ищут автоматизированное решение, отдающее приоритет качеству сделок, а не их количеству.Рекомендуемые настройки
Инструмент: XAUUSD (Золото)
Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
Рекомендуемый таймфрейм: M1
Стиль торговли: Высокоточный скальпинг
Режим работы: Полностью автоматический
Gold Gandalf использует современную систему управления капиталом, разработанную для защиты торгового капитала и максимального использования рыночных возможностей.
Хотя ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, данный Expert Advisor создан для минимизации ненужных рисков и поддержания дисциплинированной торговли при различных рыночных условиях.Философия Gold Gandalf
«Торгуйте мудро. Торгуйте точно. Пусть каждое решение определяет стратегия, а не удача.»Gold Gandalf EA