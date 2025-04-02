Gold Gandalf XAUUSD
- 专家
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Renan Moraes Bistratini Costa算法交易员与MetaTrader可靠工具的开发者。
我专注于开发 智能交易顾问（EA）、指标和交易信号，目标只有一个：以风险控制为核心，实现稳定的交易表现。
我能提供的服务
交易机器人 (MT4/MT5)： 逻辑清晰、风险控制完善、参数简单易用。
指标： 真正实用的可视化工具——无冗余，只提供关键信号。
交易信号： 透明、基于规则的策略，并配有风险指引。
我的优势
数据驱动开发： 使用高质量历史数据进行压力测试，涵盖浮动点差、滑点以及蒙特卡洛模拟，避免过度优化。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Gold Gandalf EA 是一款专为 XAUUSD（黄金） 和 MetaTrader 5（MT5） 平台打造的专业智能交易系统（Expert Advisor）。它采用先进的市场分析技术，为交易者提供智能、高精度的入场机会，并始终坚持严谨的交易纪律。
本 EA 专为追求长期稳定收益而非高风险资金管理方式的交易者设计，通过深入分析市场结构，精准识别高概率交易机会，同时严格控制风险。
与许多自动交易系统不同，Gold Gandalf 不使用马丁格尔（Martingale）或网格（Grid）策略，从而有效控制回撤，专注于实现长期、稳定且可持续的交易表现。核心功能
✔ 专为 XAUUSD（黄金） 优化
✔ 专为 M1 超短线（Scalping） 设计
✔ 不使用马丁格尔（Martingale）
✔ 不使用网格（Grid）策略
✔ 高精度智能入场算法
✔ 高级风险管理系统
✔ 智能趋势识别
✔ 低回撤交易策略
✔ 全自动交易
✔ 极速订单执行
✔ 完全兼容 MetaTrader 5（MT5）
✔ 支持 ECN 经纪商
每一笔交易都基于市场结构、市场动能（Momentum）以及智能价格行为（Price Action）分析，而不是依赖高风险的亏损恢复策略。
Gold Gandalf 致力于为您提供：
• 高质量交易信号
• 稳定且纪律严明的执行
• 严格控制风险敞口
• 长期稳定的交易表现
• 专业级自动化交易体验
本 Expert Advisor 非常适合希望通过自动化交易系统获得高质量交易机会，而不是追求频繁交易的投资者。推荐设置
交易品种： XAUUSD（黄金）
交易平台： MetaTrader 5（MT5）
推荐周期： M1
交易风格： 高精度超短线（Scalping）
执行方式： 全自动交易
Gold Gandalf 内置先进的资金管理逻辑，在充分保护交易资金的同时，最大限度地把握市场机会。
虽然任何交易系统都无法保证盈利，但本 EA 的设计目标是在不同市场环境下减少不必要的风险暴露，并始终保持纪律性的交易执行。Gold Gandalf 的交易理念
“以智慧交易，以精准决策，让策略而非运气主导每一次交易。”Gold Gandalf EA