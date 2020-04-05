Global Order Manager Pro MT5

  • Эксперты
  • Renan Moraes Bistratini Costa
    Renan Moraes Bistratini Costa

    Renan Moraes Bistratini Costa

    Алгоритмический трейдер и создатель надежных инструментов для MetaTrader.
    Я разрабатываю советников (роботов), индикаторы и сигналы для MetaTrader с одной целью: стабильная производительность с акцентом на управление рисками.
    Что я предлагаю
  • Версия: 2.50
  • Активации: 5
GLOBAL ORDER MANAGER PRO

Глобальное управление ордерами и защита рисков для MetaTrader 5

Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми сделками.

Global Order Manager PRO — профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 5.

🚨 ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СДЕЛКИ.

EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказывать рынок.

Его задача начинается после того, как сделки уже открыты:

УПРАВЛЯТЬ • ЗАЩИЩАТЬ • МОНИТОРИТЬ • ЗАКРЫВАТЬ

Вы можете использовать собственную торговую систему, индикатор или другой Expert Advisor для открытия сделок, а Global Order Manager PRO будет отвечать за их глобальное управление.

🚀 ОДИН EA ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ВАШИМИ СДЕЛКАМИ

Global Order Manager PRO можно установить на любой график MT5.

Например, вы можете установить EA на:

EURUSD M15

и, используя настройки глобального управления, контролировать подходящие сделки по различным инструментам счёта, например:

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • XAUUSD

  • BTCUSD

  • ETHUSD

  • USDJPY

  • и другие.

Вам не нужно устанавливать EA на каждый график, где есть открытая сделка.

Это превращает Global Order Manager PRO в настоящий центр управления торговым счётом.

💰 ЗАКРЫТИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

Установите финансовую цель прибыли, которую хотите достичь.

Например:

Глобальная цель: +$100

EA отслеживает плавающий результат сделок, соответствующих выбранным критериям.

Когда общий результат достигает установленного значения, система может автоматически закрыть управляемые сделки.

Вместо того чтобы устанавливать отдельный Take Profit для каждой сделки, вы можете работать с единой целью прибыли для всей корзины сделок.

Идеально для:

  • Торговли корзинами

  • Множественных входов

  • Стратегий с несколькими позициями

  • Grid-стратегий

  • Hedging

  • Ручной торговли

  • Expert Advisors

  • Стратегий с несколькими инструментами

📈 ГЛОБАЛЬНЫЙ TRAILING PROFIT

Недостаточно просто получить прибыль.

Главная задача — защитить часть прибыли, позволяя позиции продолжать развиваться.

Global Profit Trailing отслеживает максимальную достигнутую плавающую прибыль и корректирует уровень защиты в соответствии с заданными параметрами.

Пример:

Прибыль достигает:

+$50

→ защита активируется.

Результат увеличивается до:

+$80

→ защита продолжает следовать за ростом прибыли.

Если впоследствии происходит откат до защищённого уровня:

EA закрывает управляемые сделки.

ДАЙТЕ ПРИБЫЛИ РАСТИ.

ЗАЩИЩАЙТЕ ТО, ЧТО УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ.

🔴 ЗАКРЫТИЕ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОСАДКЕ

Управление предназначено не только для защиты прибыли.

Global Order Manager PRO также предоставляет защиту по глобальной просадке (Global Drawdown).

Вы можете установить максимальный размер плавающего убытка, который готовы принять для группы управляемых сделок.

Например:

Максимальный DD: -$100

Если общий результат достигает установленного лимита:

EA может автоматически закрыть управляемые сделки.

Это добавляет дополнительный уровень контроля риска для стратегий, которые одновременно используют несколько сделок.

КОНТРОЛИРУЙТЕ DOWNSIDE ДО ТОГО, КАК ОН НАЧНЁТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШ СЧЁТ.

🛡️ НЕЗАВИСИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Ваша стратегия может заниматься:

ВХОДАМИ

А Global Order Manager PRO отвечает за:

УПРАВЛЕНИЕ

Структура проста:

ВАШ EA / ВАША СТРАТЕГИЯ

Открывает сделки

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

Контролирует общий результат

ПРИБЫЛЬ / TRAILING / DD

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Это позволяет полностью разделить систему входа и систему управления сделками.

🎯 ФИЛЬТР ПО MAGIC NUMBER

Вы сами решаете, какие сделки должны управляться.

EA позволяет использовать Magic Number для выбора сделок, которыми необходимо управлять.

Представьте, что на вашем счёте работают:

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

Вы можете настроить Global Order Manager PRO на работу только с нужным Magic Number.

Это особенно полезно для трейдеров, которые одновременно используют несколько Expert Advisors на одном счёте.

🌎 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Вы можете самостоятельно определить область управления.

ВСЕ СИМВОЛЫ

EA может управлять подходящими сделками по различным инструментам торгового счёта.

ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Управление ограничивается инструментом графика, на котором установлен EA.

Таким образом, вы можете выбрать:

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

или

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНСТРУМЕНТУ.

📋 УПРАВЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ

Когда выполняется условие глобального закрытия, EA также предоставляет возможность управлять отложенными ордерами в соответствии с выбранными настройками.

Это помогает предотвратить ситуацию, когда отложенные ордера остаются активными после того, как глобальная система управления уже определила необходимость завершения стратегии.

📊 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Global Order Manager PRO оснащён профессиональной панелью непосредственно на графике MetaTrader 5.

Вы можете быстро видеть состояние управления, не переходя постоянно между разделами Терминала.

ПАНЕЛЬ ОТОБРАЖАЕТ:

💰 FLOATING PROFIT

Текущий плавающий результат.

📊 OPEN ORDERS

Количество открытых сделок, находящихся под управлением.

📉 MAX GLOBAL DD

Максимальная зарегистрированная глобальная просадка.

🛡️ STATUS

Текущий статус управления и защиты.

📅 DAY

Результат за день.

📆 WEEK

Результат за неделю.

📈 MONTH

Результат за месяц.

📈 ПРОСМОТР ПО ИНСТРУМЕНТАМ

Панель также отображает информацию по инструментам, которые находятся под контролем.

Можно видеть такие данные, как:

ИНФОРМАЦИЯ ЧТО ОТОБРАЖАЕТ
Symbol Торговый инструмент
Floating Плавающий результат
Max DD Максимальная просадка
Day Результат за день
Week Результат за неделю
Month Результат за месяц

Вся информация организована в одной панели для удобного контроля.

⚡ МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Вам больше не нужно вручную рассчитывать:

  • Общую плавающую прибыль

  • Результат корзины

  • Глобальную просадку

  • Защиту прибыли

  • Количество сделок

  • Результат по каждому инструменту

EA постоянно отслеживает эту информацию.

🔥 ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ НЕСКОЛЬКО РОБОТОВ

Представьте торговый счёт с несколькими Expert Advisors:

РОБОТ 1

→ Открывает сделки.

РОБОТ 2

→ Открывает сделки.

РОБОТ 3

→ Открывает сделки.

А затем:

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

→ Контролирует выбранные сделки.

→ Рассчитывает общий результат.

→ Защищает прибыль.

→ Контролирует Drawdown.

→ Закрывает корзину при выполнении заданного условия.

Вы получаете независимый уровень управления поверх ваших торговых стратегий.

💎 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Большинство Expert Advisors созданы для:

ПОИСКА ВХОДОВ И ОТКРЫТИЯ СДЕЛОК.

Global Order Manager PRO создан для совершенно другой задачи.

ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ ТОРГОВАТЬ ЗА ВАС.

Он не пытается определить направление рынка.

Он не генерирует:

❌ Сигналы на покупку
❌ Сигналы на продажу
❌ Автоматические входы
❌ Прогнозы рынка

Он создан для:

✅ Управления открытыми сделками
✅ Закрытия сделок
✅ Защиты прибыли
✅ Контроля глобальной просадки
✅ Работы с фиксированной глобальной целью прибыли
✅ Работы с Global Profit Trailing
✅ Управления по Magic Number
✅ Управления по символу
✅ Работы с несколькими инструментами
✅ Управления отложенными ордерами согласно настройкам
✅ Отображения информации в реальном времени

🖥️ УСТАНОВИТЕ НА ЛЮБОЙ ГРАФИК

Одно из главных преимуществ — свобода выбора графика, на котором будет установлен EA.

Вы можете установить его на любой удобный график.

Например:

Global Order Manager PRO

установлен на:

EURUSD M15

может использоваться как панель управления подходящими сделками по другим инструментам, если включено глобальное управление.

График, на котором установлен EA, не обязательно должен соответствовать инструменту всех управляемых сделок.

⚙️ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ

Настройте управление в соответствии с вашей торговой стратегией.

💰 FIXED GLOBAL PROFIT

Определяет финансовую цель для глобального закрытия.

📈 GLOBAL PROFIT TRAILING

Позволяет отслеживать прибыль и защищать часть результата.

🔴 GLOBAL DRAWDOWN

Определяет допустимый уровень плавающего убытка для защиты.

🎯 MAGIC NUMBER

Выбирает стратегии/роботы, которыми необходимо управлять.

🌎 SYMBOL FILTER

Позволяет выбрать текущий символ или глобальное управление.

📋 PENDING ORDERS

Определяет поведение отложенных ордеров во время закрытия.

📊 PROFESSIONAL PANEL

Предоставляет удобное отображение основных данных управления.

🧠 ВАШ РОБОТ ОТКРЫВАЕТ. GLOBAL ORDER MANAGER PRO УПРАВЛЯЕТ.

В этом заключается основная идея.

Вам не нужно изменять ваш EA, отвечающий за входы.

Не нужно добавлять сложную логику закрытия в каждый робот.

Не нужно превращать систему входа в сложную систему управления рисками.

Вы можете просто добавить внешний уровень управления.

ВАША СТРАТЕГИЯ РЕШАЕТ, КОГДА ВХОДИТЬ.

GLOBAL ORDER MANAGER PRO ОТВЕЧАЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

🏆 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ GLOBAL ORDER MANAGER PRO?

✔️ Трейдерам, использующим несколько EA
✔️ Трейдерам, работающим с корзинами сделок
✔️ Трейдерам, использующим Grid
✔️ Трейдерам, использующим Hedging
✔️ Трейдерам, работающим с несколькими инструментами
✔️ Трейдерам, торгующим вручную
✔️ Трейдерам, которым необходима защита по Drawdown
✔️ Трейдерам, которым требуется глобальное управление прибылью
✔️ Трейдерам, которым нужна централизованная панель управления
✔️ Разработчикам, желающим отделить систему входа от системы управления

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO

ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СДЕЛКИ.

ОН НЕ ГЕНЕРИРУЕТ СИГНАЛЫ.

ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ РЫНОК.

ОН УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО УЖЕ ОТКРЫТО.

МОНИТОРЬТЕ.

ЗАЩИЩАЙТЕ.

КОНТРОЛИРУЙТЕ.

ЗАКРЫВАЙТЕ.

ОДИН EA. ЛЮБОЙ ГРАФИК. НЕСКОЛЬКО СТРАТЕГИЙ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Global Order Manager PRO является инструментом для управления сделками и контроля рисков. Он не гарантирует получение прибыли и не устраняет риски, связанные с торговлей на финансовых рынках.

Такие условия, как проскальзывание, рыночные гэпы, задержки, недоступность торгового сервера, исполнение брокером и рыночные условия, могут влиять на результаты торговли и исполнение ордеров.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать EA в Strategy Tester и/или на демо-счёте.


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5 (46)
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ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Global Order Manager Pro
Renan Moraes Bistratini Costa
Эксперты
GLOBAL ORDER MANAGER PRO Глобальное управление ордерами и защита риска для MetaTrader 4 Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми позициями. Global Order Manager PRO — это профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 4 . ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ ОРДЕРА. EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказать рынок . Его задача — управлять тем, что происхо
Gold Gandalf XAUUSD
Renan Moraes Bistratini Costa
Эксперты
Gold Gandalf EA — Покорите рынок золота с максимальной точностью Gold Gandalf EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), разработанный исключительно для торговли XAUUSD (Золото) на платформе MetaTrader 5 (MT5) . Он обеспечивает интеллектуальные и высокоточные точки входа, используя дисциплинированный подход к торговле. Созданный для трейдеров, которые ценят стабильность выше рискованных методов управления капиталом, Gold Gandalf использует передовой анализ рынка для поиска сделок
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