Global Order Manager Pro MT5

Глобальное управление ордерами и защита рисков для MetaTrader 5

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

Один EA. Один центр управления. Полный контроль над вашими открытыми сделками.

Global Order Manager PRO — профессиональный Expert Advisor, разработанный исключительно для управления, защиты, мониторинга и закрытия уже открытых сделок в MetaTrader 5.

🚨 ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СДЕЛКИ.

EA не генерирует сигналы входа, не покупает, не продаёт и не пытается предсказывать рынок.

Его задача начинается после того, как сделки уже открыты:

УПРАВЛЯТЬ • ЗАЩИЩАТЬ • МОНИТОРИТЬ • ЗАКРЫВАТЬ

Вы можете использовать собственную торговую систему, индикатор или другой Expert Advisor для открытия сделок, а Global Order Manager PRO будет отвечать за их глобальное управление.

🚀 ОДИН EA ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ ВАШИМИ СДЕЛКАМИ

Global Order Manager PRO можно установить на любой график MT5.

Например, вы можете установить EA на:

EURUSD M15

и, используя настройки глобального управления, контролировать подходящие сделки по различным инструментам счёта, например:

EURUSD

GBPUSD

XAUUSD

BTCUSD

ETHUSD

USDJPY

и другие.

Вам не нужно устанавливать EA на каждый график, где есть открытая сделка.

Это превращает Global Order Manager PRO в настоящий центр управления торговым счётом.

💰 ЗАКРЫТИЕ ПО ФИКСИРОВАННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

Установите финансовую цель прибыли, которую хотите достичь.

Например:

Глобальная цель: +$100

EA отслеживает плавающий результат сделок, соответствующих выбранным критериям.

Когда общий результат достигает установленного значения, система может автоматически закрыть управляемые сделки.

Вместо того чтобы устанавливать отдельный Take Profit для каждой сделки, вы можете работать с единой целью прибыли для всей корзины сделок.

Идеально для:

Торговли корзинами

Множественных входов

Стратегий с несколькими позициями

Grid-стратегий

Hedging

Ручной торговли

Expert Advisors

Стратегий с несколькими инструментами

📈 ГЛОБАЛЬНЫЙ TRAILING PROFIT

Недостаточно просто получить прибыль.

Главная задача — защитить часть прибыли, позволяя позиции продолжать развиваться.

Global Profit Trailing отслеживает максимальную достигнутую плавающую прибыль и корректирует уровень защиты в соответствии с заданными параметрами.

Пример:

Прибыль достигает:

+$50

→ защита активируется.

Результат увеличивается до:

+$80

→ защита продолжает следовать за ростом прибыли.

Если впоследствии происходит откат до защищённого уровня:

→ EA закрывает управляемые сделки.

ДАЙТЕ ПРИБЫЛИ РАСТИ.

ЗАЩИЩАЙТЕ ТО, ЧТО УЖЕ ЗАРАБОТАЛИ.

🔴 ЗАКРЫТИЕ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОСАДКЕ

Управление предназначено не только для защиты прибыли.

Global Order Manager PRO также предоставляет защиту по глобальной просадке (Global Drawdown).

Вы можете установить максимальный размер плавающего убытка, который готовы принять для группы управляемых сделок.

Например:

Максимальный DD: -$100

Если общий результат достигает установленного лимита:

→ EA может автоматически закрыть управляемые сделки.

Это добавляет дополнительный уровень контроля риска для стратегий, которые одновременно используют несколько сделок.

КОНТРОЛИРУЙТЕ DOWNSIDE ДО ТОГО, КАК ОН НАЧНЁТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАШ СЧЁТ.

🛡️ НЕЗАВИСИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

Ваша стратегия может заниматься:

ВХОДАМИ

А Global Order Manager PRO отвечает за:

УПРАВЛЕНИЕ

Структура проста:

ВАШ EA / ВАША СТРАТЕГИЯ

↓

Открывает сделки

↓

GLOBAL ORDER MANAGER PRO

↓

Контролирует общий результат

↓

ПРИБЫЛЬ / TRAILING / DD

↓

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ

Это позволяет полностью разделить систему входа и систему управления сделками.

🎯 ФИЛЬТР ПО MAGIC NUMBER

Вы сами решаете, какие сделки должны управляться.

EA позволяет использовать Magic Number для выбора сделок, которыми необходимо управлять.

Представьте, что на вашем счёте работают:

EA 1 → Magic 1001

EA 2 → Magic 2001

EA 3 → Magic 3001

Вы можете настроить Global Order Manager PRO на работу только с нужным Magic Number.

Это особенно полезно для трейдеров, которые одновременно используют несколько Expert Advisors на одном счёте.

🌎 ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ТОЛЬКО ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Вы можете самостоятельно определить область управления.

ВСЕ СИМВОЛЫ

EA может управлять подходящими сделками по различным инструментам торгового счёта.

ТЕКУЩИЙ СИМВОЛ

Управление ограничивается инструментом графика, на котором установлен EA.

Таким образом, вы можете выбрать:

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

или

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНСТРУМЕНТУ.

📋 УПРАВЛЕНИЕ ОТЛОЖЕННЫМИ ОРДЕРАМИ

Когда выполняется условие глобального закрытия, EA также предоставляет возможность управлять отложенными ордерами в соответствии с выбранными настройками.

Это помогает предотвратить ситуацию, когда отложенные ордера остаются активными после того, как глобальная система управления уже определила необходимость завершения стратегии.

📊 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Global Order Manager PRO оснащён профессиональной панелью непосредственно на графике MetaTrader 5.

Вы можете быстро видеть состояние управления, не переходя постоянно между разделами Терминала.

ПАНЕЛЬ ОТОБРАЖАЕТ:

💰 FLOATING PROFIT

Текущий плавающий результат.

📊 OPEN ORDERS

Количество открытых сделок, находящихся под управлением.

📉 MAX GLOBAL DD

Максимальная зарегистрированная глобальная просадка.

🛡️ STATUS

Текущий статус управления и защиты.

📅 DAY

Результат за день.

📆 WEEK

Результат за неделю.

📈 MONTH

Результат за месяц.

📈 ПРОСМОТР ПО ИНСТРУМЕНТАМ

Панель также отображает информацию по инструментам, которые находятся под контролем.

Можно видеть такие данные, как:

ИНФОРМАЦИЯ ЧТО ОТОБРАЖАЕТ Symbol Торговый инструмент Floating Плавающий результат Max DD Максимальная просадка Day Результат за день Week Результат за неделю Month Результат за месяц

Вся информация организована в одной панели для удобного контроля.

⚡ МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Вам больше не нужно вручную рассчитывать:

Общую плавающую прибыль

Результат корзины

Глобальную просадку

Защиту прибыли

Количество сделок

Результат по каждому инструменту

EA постоянно отслеживает эту информацию.

🔥 ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ НЕСКОЛЬКО РОБОТОВ

Представьте торговый счёт с несколькими Expert Advisors:

РОБОТ 1

→ Открывает сделки.

РОБОТ 2

→ Открывает сделки.

РОБОТ 3

→ Открывает сделки.

А затем:

→ Контролирует выбранные сделки.

→ Рассчитывает общий результат.

→ Защищает прибыль.

→ Контролирует Drawdown.

→ Закрывает корзину при выполнении заданного условия.

Вы получаете независимый уровень управления поверх ваших торговых стратегий.

💎 ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Большинство Expert Advisors созданы для:

ПОИСКА ВХОДОВ И ОТКРЫТИЯ СДЕЛОК.

Global Order Manager PRO создан для совершенно другой задачи.

ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ ТОРГОВАТЬ ЗА ВАС.

Он не пытается определить направление рынка.

Он не генерирует:

❌ Сигналы на покупку

❌ Сигналы на продажу

❌ Автоматические входы

❌ Прогнозы рынка

Он создан для:

✅ Управления открытыми сделками

✅ Закрытия сделок

✅ Защиты прибыли

✅ Контроля глобальной просадки

✅ Работы с фиксированной глобальной целью прибыли

✅ Работы с Global Profit Trailing

✅ Управления по Magic Number

✅ Управления по символу

✅ Работы с несколькими инструментами

✅ Управления отложенными ордерами согласно настройкам

✅ Отображения информации в реальном времени

🖥️ УСТАНОВИТЕ НА ЛЮБОЙ ГРАФИК

Одно из главных преимуществ — свобода выбора графика, на котором будет установлен EA.

Вы можете установить его на любой удобный график.

Например:

Global Order Manager PRO

установлен на:

EURUSD M15

может использоваться как панель управления подходящими сделками по другим инструментам, если включено глобальное управление.

График, на котором установлен EA, не обязательно должен соответствовать инструменту всех управляемых сделок.

⚙️ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕМЫЙ

Настройте управление в соответствии с вашей торговой стратегией.

💰 FIXED GLOBAL PROFIT

Определяет финансовую цель для глобального закрытия.

📈 GLOBAL PROFIT TRAILING

Позволяет отслеживать прибыль и защищать часть результата.

🔴 GLOBAL DRAWDOWN

Определяет допустимый уровень плавающего убытка для защиты.

🎯 MAGIC NUMBER

Выбирает стратегии/роботы, которыми необходимо управлять.

🌎 SYMBOL FILTER

Позволяет выбрать текущий символ или глобальное управление.

📋 PENDING ORDERS

Определяет поведение отложенных ордеров во время закрытия.

📊 PROFESSIONAL PANEL

Предоставляет удобное отображение основных данных управления.

🧠 ВАШ РОБОТ ОТКРЫВАЕТ. GLOBAL ORDER MANAGER PRO УПРАВЛЯЕТ.

В этом заключается основная идея.

Вам не нужно изменять ваш EA, отвечающий за входы.

Не нужно добавлять сложную логику закрытия в каждый робот.

Не нужно превращать систему входа в сложную систему управления рисками.

Вы можете просто добавить внешний уровень управления.

ВАША СТРАТЕГИЯ РЕШАЕТ, КОГДА ВХОДИТЬ.

GLOBAL ORDER MANAGER PRO ОТВЕЧАЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

🏆 ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ GLOBAL ORDER MANAGER PRO?

✔️ Трейдерам, использующим несколько EA

✔️ Трейдерам, работающим с корзинами сделок

✔️ Трейдерам, использующим Grid

✔️ Трейдерам, использующим Hedging

✔️ Трейдерам, работающим с несколькими инструментами

✔️ Трейдерам, торгующим вручную

✔️ Трейдерам, которым необходима защита по Drawdown

✔️ Трейдерам, которым требуется глобальное управление прибылью

✔️ Трейдерам, которым нужна централизованная панель управления

✔️ Разработчикам, желающим отделить систему входа от системы управления

ОН НЕ ОТКРЫВАЕТ СДЕЛКИ.

ОН НЕ ГЕНЕРИРУЕТ СИГНАЛЫ.

ОН НЕ ПЫТАЕТСЯ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ РЫНОК.

ОН УПРАВЛЯЕТ ТЕМ, ЧТО УЖЕ ОТКРЫТО.

🔥 GLOBAL ORDER MANAGER PRO

МОНИТОРЬТЕ.

ЗАЩИЩАЙТЕ.

КОНТРОЛИРУЙТЕ.

ЗАКРЫВАЙТЕ.

ОДИН EA. ЛЮБОЙ ГРАФИК. НЕСКОЛЬКО СТРАТЕГИЙ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ.

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Global Order Manager PRO является инструментом для управления сделками и контроля рисков. Он не гарантирует получение прибыли и не устраняет риски, связанные с торговлей на финансовых рынках.

Такие условия, как проскальзывание, рыночные гэпы, задержки, недоступность торгового сервера, исполнение брокером и рыночные условия, могут влиять на результаты торговли и исполнение ордеров.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать EA в Strategy Tester и/или на демо-счёте.